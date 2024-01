Ayer, se realizó la sesión de concejo en la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, donde como único punto de agenda se debatió el pedido de la solicitud de vacancia del suspendido alcalde Edward Alberto Amoroto Ramos. Por mayoría de regidores se votó a favor y el edil corre el riesgo de perder la autoridad municipal en el cargo de alcalde.

Sesión de Concejo Municipal

El ciudadano Junior Jesús Hernández Quispe, presentó la solicitud de vacancia, señalando como argumento que Amoroto Ramos no concurrió a más de tres sesiones ordinarias consecutivas conforme al artículo 22 inciso 7 de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Frente al pedido, ayer los regidores municipales del distrito aquijeño se reunieron y tras un intenso debate votaron. Los regidores Luis Abilio Rodríguez Vilca y Lizeth Noemi Cortez Mendoza votaron a favor de la vacancia, mientras que los concejales, Luis Miguel Malqui Cavero y Ena Pilar Mejía Hernández, votaron en contra de la vacancia. El regidor Víctor Gálvez se mantuvo en abstención. La decisión final la tenía la alcaldesa encargada Karol Roossamary Rojo Ventura, quien asume el cargo desde mayo del 2023, y emitió su voto a favor de vacar a Edward Amoroto.

“En la Sesión de Concejo realizada hoy miércoles 10 de enero del 2024, se aprobó por mayoría la solicitud de vacancia contra el Alcalde del distrito de Los Aquijes Edward Alberto Amoroto Ramos. La misma que respetando estrictamente el derecho al debido proceso, fue convocado para que ejerza su defensa con asistencia de su abogado. La solicitud de vacancia ante los hechos planteados por el ciudadano Junior Jesús Hernández Quispe, es por no haber concurrido a más de tres sesiones ordinarias consecutivas conforme al artículo 22 inciso 7 de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades. La sesión de concejo que conforme a ley se sometió a votación por el pleno de consejo resultando la misma de la siguiente manera: 03 a favor, 02 en contra, 01 de abstención”, se lee en el comunicado oficial del municipio de Los Aquijes.

En junio del 2023, el pleno del concejo municipal de Los Aquijes acordó suspender al alcalde Edward Alberto Amoroto Ramos. La decisión fue aprobada de forma unánime, ya que el burgomaestre tenía un pedido de prisión preventiva por el caso “Los tramitadores del GORE”, por el presunto delito de organización criminal y cohecho pasivo propio, en agravio del Estado peruano. En diciembre del 2023, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de cese de prisión preventiva y lo sustituyo por comparecencia con restricciones. Ante ello, ayer Amoroto Ramos, tras largos meses de estar prófugo de la justicia hizo su aparición en la sesión de concejo y tras conocer la decisión de su vacancia denunció irregularidades y que buscan sacarlo del cargo por presuntos intereses personales.”Quiero manifestarles muy apenado pero tranquilo, vamos a presentar un recurso de impugnación, el pueblo de Los Aquijes debe saberlo, (…), Lo más lamentable habiendo un empate técnico, que si no se ha aprobada ahí quedaba, la regidora que está actualmente en la alcaldía encargada de manera temporal y se podía abstener porque ella se beneficia y sabemos que ella esta detrás de todo esto, pero prácticamente no le ha importado la ley, y ha votado a favor de mi vacancia y el día de hoy me han vacado de ser el alcalde de Los Aquijes, se han presionado y no saben lo que han hecho”, enfatizó.

Amoroto indicó sentirse defraudado, además que presentará un recurso de reconsideración para que sea sometido nuevamente por el pleno del concejo municipal. Advirtió que también podría presentar un recurso de impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones.

“Con las pruebas el día de hoy me hice presente, la gran cantidad de irregularidades y hechos absurdos, si ellos mismos me suspendieron como dijo la profesora Ena, ahora quieren negar esa suspensión para vacarme, se han presentado certificados médicos, pero ellos quienes son para decir que esa licencia es irregular y decir que estos certificados no son ciertos. Voy a presentar un recurso e reconsideración para que realmente los regidores se asesoren y si no es así iremos al jurado, porque el jurado es el que vaca”, sentenció.

