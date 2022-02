La Federación de Empresas y Asociaciones de Mototaxis de la provincia de Chincha y sus distritos solicitaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que se ponga un cese a las sanciones contra los mototaxistas que carecen del certificado de inspección técnica vehicular. Según el presidente Ubel Prado Nole, la penalidad es injusta toda vez que no existe en la localidad una planta para realizar esta evaluación a los vehículos de esta categoría.

Perjudicados en su economía

En el documento enviado en la víspera al ministro Juan Silva Villegas se menciona que tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público no están teniendo en consideración lo normado en el Decreto Supremo N°009-2016-MTC, pues, se establece que “en donde no exista una planta de revisión técnica para los vehículos de la categoría L5 (mototaxis) no será de aplicación la infracción M42″.

Prado Nole, precisa que en Chincha (en la actualidad) no hay una planta que pueda brindar el servicio a los mototaxistas y que, al no existir, no se deben aplicar las papeletas y los procesos que se inician contra los conductores de estos vehículos. Señala que este sector del parque automotor pese a la observación es blanco de la imposición de papeletas e internamiento de las unidades en el depósito.

El dirigente señala que para la recuperación de los vehículos se debe de cancelar “injustamente” cerca de 500 soles por concepto de la infracción, más los gastos en el depósito. A esto se suma el proceso que se inicia en contra de los conductores y los días que dejan de laborar al quedarse sin su principal herramienta: el mototaxi.

Ante esta situación se solicitó la opinión e intervención del MTC. Además, los mototaxistas cursaron documento a la Municipalidad Provincial de Chincha, a la Policía Nacional y al Ministerio Público, a la espera que su reclamo sea atendido. Igualmente, el viernes se reunieron con la subprefecta provincial Hilda Pacheco a fin de solicitar su intervención ante las demás autoridades para frenar las sanciones que se imponen contra los hombres y mujeres que brindan servicio de mototaxi.