Las muertes por el dengue vuelven a registrarse en la región Ica. En lo que va del año 2024 ya se han confirmado los dos primeros fallecidos por la enfermedad, además los casos ya totalizan más de dos mil pacientes, así lo informó el director regional de Salud de Ica, Víctor Montalvo Vásquez.

Investigan tercer deceso

El titular de la Diresa Ica explicó que en la región iqueña se investigaron 6 defunciones relacionadas al dengue, de las cuales dos han sido confirmados, ya que los pacientes perdieron la vida tras infectarse y evolucionar a dengue grave, además que presentaban comorbilidades.

“Hemos tenido una reunión con el gerente de la Red Asistencial Ica, con el Dr. Roberto Almeida, para que pueda afinar los diagnósticos de dengue y eso nos ha permitido a nosotros descartar tres fallecidos, confirmar dos muertes y uno está en espera de resultados. Esta patología hace que ciertas personas con comorbilidades puedan verse severamente afectadas, son pacientes adultos mayores con comorbilidades, algunos de ellos con cuadros hepáticos, renales que han hecho que finalmente su cuadro se complique y eso acompañado que no se ha llegado a atender en el debido momento”, declaró Montalvo.

Añadió que en la actualidad, en el departamento iqueño se registran más de dos mil casos de la enfermedad tropical, sin embargo el 95 % corresponde a dengue sin signos de alarma, ya que las personas presentan fiebre, dolor de cabeza, dolor de músculos y otros, mientras que el 0.7 % corresponde a casos de dengue grave, que requieren ser hospitalizados ya que están en situación crítica de salud y podrían hasta perder la vida.

“Se están afinando los diagnósticos en los establecimientos de salud porque si bien es cierto el dengue causa fiebre, pero no toda fiebre es dengue. Dentro de los casos que estamos teniendo, la cantidad de pacientes con dengue grave representa solo el 0.7 % y este año los casos no se están complicando (…). La salud es una responsabilidad de todos, hay un brote de dengue y si bien es cierto estamos por encima de los dos mil casos de dengue, ya nuestro equipo de epidemiologia está sincerando mejor las cifras, porque algunos casos que se están considerando como dengue sin signo de alarma, están resultando ser otra patología más no dengue”, añadió.

Cabe señalar que el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud reportó hasta la SE 6, un total de 2 mil 218 contagios de dengue en toda la región Ica, la mayoría se concentra en Ica, Chincha Alta, Palpa, La Tinguiña, Los Aquijes, Pisco, San Clemente, donde se supera el centenar de casos.

Las autoridades recomiendan para prevenir el dengue, se debe evitar las picaduras de mosquitos. Para ello, se pueden tomar las siguientes medidas: usar repelente de mosquitos, ropa de manga larga y pantalones largos, dormir bajo una mosquitera tratada con insecticida, eliminar los criaderos de mosquitos, como los recipientes con agua estancada, mantener los baldes de agua limpios.

