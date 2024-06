Tras el informe de Contraloría, donde se indica que Flor de Miriam Makabe Tapia, madre del actual consejero regional de Ica, Luis Castro Makabe, habría contratado de manera irregular con el Hospital Regional de Ica, por más de 16 mil soles en el año 2019 y 2021. El consejero rechazó que las contrataciones vulneren la ley y afirmó que son legales.

Posición de consejal

“Aclarar este tema, esta empresa donde mi madre es la gerente, tiene más de 25 años trabajando no solo con el Estado, no solo con el Gobierno Regional, sino también con Foncodes en aquella época, actualmente hemos trabajado con el Ministerio del Interior”, declaró.

En el Informe de Control Específico N° 008-2024-2- 4829-SCE se detalla que Makabe Tapia contrató con el Estado cuando su hijo (el actual consejero), era regidor de la Municipalidad Provincial de Ica, y habría vulnerado la Ley de Contrataciones del Estado, al tener vínculo de primer grado de consanguinidad.

“Han tenido que juntar distintos trabajos de montos irrisorios de 1500 soles, 2 mil soles, hasta por un monto de 16 mil soles, así sea 1 sol, nosotros siempre hemos trabajado con legalidad y más aún, que manejo puede tener un regidor, no tengo nada que ver. La observación que se hace es que no puedo contratar o la empresa de mi familiar en primer grado de consanguinidad no puede contratar con el Estado, pero la norma indica que es según la jurisdicción en donde yo este, si mi madre hubiera contratado con la municipalidad de Ica, ahí sí habría injerencia”, dijo Castro Makabe.

Finalizó señalando que “Es una interpretación extensiva y que jerarquía puedo tener yo un regidor fiscalizador en una municipalidad provincial con un contrato que puede tener un pariente mío con otro órgano de gobierno, y más aún que no es un caso atípico, si ustedes ven el historial de más gobiernos anteriores, venimos trabajado con distintos organismos de gobierno”, sostuvo.

