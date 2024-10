La feria fue inaugurada el 26 de setiembre en la Plaza de Armas de Ica y promovida por la Municipalidad Provincial de Ica, Gerencia de Desarrollo Social, Subgerencia Participación Ciudadana, Juventud, Educación, Cultura y Deporte, Área Funcional Biblioteca Municipal José de San Martín, ANEA región Ica y Libro Fest. La finalidad es acercar y promover el hábito de la lectura para lograr el desarrollo personal y comunitario.

Hay varios stands donde se podrá encontrar variedad de libros para todas las edades y a partir de las 4:00 p. m. se viene desarrollando una serie de eventos culturales.

Escritores

En una de las estaciones encontramos al talentoso escritor Edgar Bendezú Palomino, quien tiene una variedad de libros como “El parque de Fabulinka” que son lecturas para aprender a leer. “Canto de loritos y otros poemas para niños” que fue su primer libro publicado hace más de 30 años. “Fábulas que hacen cosquillas”, entre otros libros.

“Lea para que su niño vea y con el ejemplo venga a leer mis libros que tienen diversión asegurada, lea para que su vida no sea tan fea. Vuélvanse leones y leonas no de rugir si no de leer mucho. Deben leer para poder crecer no en tamaño sino en conocimiento”, dijo Edgard “Fabulinka” Bendezú.

Asimismo, encontramos a Willy Muñoz Pisconte, presidente de la ANEA región Ica, quien es uno de los principales gestores de esta feria cultural y viene invitando al público a este magno evento. Ha publicado “Historia de un sueño” y “Artista sin tiempo ni fronteras”.

Programación

Hoy 5 de octubre a partir de las 4:00 de la tarde se presentará la escritora Sofia Pachas Maceda (Chincha) con “Historia del colectivo femenino peruano 1924-1956″. El artesano Ángel Cueva García (Nasca) con arte en vivo. El escritor chinchano José Luis Almeyda Tasayco con “Vocabulario y leyendas de mi pueblo” y “El retorno de Michi”. Vicente Anampa Grados (Ayacucho) con “El pequeño viajero”. Edgard “Fabulinka” Bendezú (Ica) con El mundo de Fabulinka. Fiorella Rosalba Cruz Núñez (Marcona) y “Y sus líneas del alma” y Augusto Rejas Huamán (Palpa) con “El combate de Palpa y otro gritos libertarios”.

Así la agenda cultural continuará hasta el 10 de octubre en la Plaza Mayor de Ica.

