La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el proceso de compra de materiales para el Hospital Santa María del Socorro. Se informó que el proveedor no cumplió con entregar un centenar de garruchas físicamente, aún así, el nosocomio realizó el pago en su totalidad por un monto de 11 mil 200 soles.

Productos se entregaron después de meses

Según el órgano de control mediante el informe de control específico N° 032-2021-2-5340. El proveedor no cumplió con entregar las garruchas (patas tipo acero) para camas, de manera tangible y se efectuó el pago por más de 11 mil soles el 1 de junio de 2021. Asimismo, se indicó que el ingreso de once cajas del producto se dio prácticamente tres meses después del pago, el 26 de agosto de 2021, según lo registrado en el cuaderno de vigilancia del hospital, todos los productos ingresados no contaban con una guía de remisión que indique su contenido.

Durante la fiscalización, además se comprobó que los productos para el sector Salud no fueron recepcionados por el área usuaria, quien a pesar de formular su pedido, considera que su necesidad no es de prioridad ya que se cuenta con un stock.

La Contraloría señaló que este tipo de acciones afectan la administración pública y también reveló que el exjefe de logística y dos funcionarios que ocupan el cargo de jefe de la unidad de mantenimiento y el responsable del área de almacén central en la entidad, tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa.

Por ello todos los resultados del servicio de control específico fueron notificados al director del mencionado nosocomio para que se determinen las responsabilidades, y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de la investigación y posibles acciones legales penales contra los trabajadores.