En declaraciones a los medios de comunicación, el regidor de Ica, Epifanio Quispe, habló sobre la problemática con los trabajadores municipales, además hizo énfasis sobre la crisis en la Municipalidad Provincial de Ica, responsabilizando a la gestión anterior.

Realidad en institución

“Son como 200 trabajadores que ingresaron judicialmente. No estaba presupuestado esto ¿De dónde sacamos?, la municipalidad no está como para aumentar un sueldo más. Gustosamente para nosotros sí, pero si este problema no existiría. La última gestión le ha dado continuidad a más de 500 trabajadores”, mencionó el regidor provincial.

El concejal municipal también hizo un llamado a la comprensión por parte del sindicato de trabajadores municipales, subrayando que, a pesar de las dificultades financieras, la municipalidad ha cumplido puntualmente con el pago de salarios. Además, hizo hincapié en otra preocupación urgente: la falta de 10 choferes completamente capacitados para operar las compactadoras municipales. Estos vehículos son esenciales para la recolección de residuos sólidos en las diversas calles de la ciudad, una función vital para mantener la limpieza y el orden urbano.

