El regidor provincial de Ica, Epifanio Quispe, mostró su indignación, ya que, en el 2023, el municipio de Ica compró 10 camiones compactadoras por más de S/5 millones y dos unidades se encuentran con fallas en Lima cerca de un mes.

Situación actual

“Lamentablemente en el tema de las compactadoras hay dos unidades que están en Lima, no nos ha llegado el informe de retorno, pero si sabemos que están en la capital, que se está reparando el equipo de compacto de la caja recolectora, y si es nuevo, no tiene porque dañarse. Suponemos nosotros que todo se hace bajo la garantía. Las compactadoras están cerca de un mes en Lima y mi posición siempre fue que esas compactadoras no iban”, declaró.

En la misma línea, comentó que la institución municipal habría gastado cerca de 3 millones de soles en mantenimiento a vehículos motorizados, sin embargo, estas unidades ya habrían cumplido su tiempo de vida y estarían obsoletos.

“Han gastado cerca de 3 millones en mantenimiento de vehículos chatarras y mejor se hubiese optado por comprar nuevos vehículos. En la fiscalización me doy cuenta que ese monto se ha gastado en el 2023 y 2024, hay una maquinaria que en tres meses se ha reparado la misma falla en el arrancador”, alertó.

