La Contraloría General advirtió que la Municipalidad Provincial de Ica adquirió y recepcionó 10 camiones compactadores para la recolección de residuos sólidos, pese a que no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, lo cual afectaría la legalidad del proceso, tiempo de vida útil de los vehículos, así como la correcta administración de actos públicos.

Estos vehículos fueron adquiridos por un monto de cinco millones 030 mil 030 soles con la finalidad de reforzar el recojo de residuos sólidos y mejorar la limpieza pública en el Cercado de Ica.

Según el informe de Visita de Control N° 041-2023, los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Ica no advirtieron que los camiones compactadores tienen deficiencias en el sistema de compactación, los cilindros hidráulicos no cumplen con las características requeridas y el sistema de seguridad de una compactadora no funciona.

Aire libre

Asimismo, uno de los vehículos que estaba en custodia de la entidad presentó fallas mecánicas en la válvula hidráulica, días después de la recepción.

La comisión de control también observó que las garantías comerciales y técnicas presentadas por el contratista no cumplen con las especificaciones de cobertura requerido, el mismo que exige una cobertura integral, sin límites de kilometrajes ni horas de uso, tanto para el chasis como para la caja compactadora, lo cual genera riesgo de que la entidad se quede sin cobertura ante un desperfecto o mal funcionamiento de los vehículos.

Otro hecho advertido es que los camiones compactadores se encuentran en la intemperie sin protección para su custodia y resguardo, ya que no existe un cerco que delimite el área en el recinto del Campo Ferial de Ica, lo cual genera riesgo de deterioro, sustracción o pérdida de sus partes ocasionando pérdidas económicas a la entidad y afectación en la prestación del servicio de recojo de residuos sólidos en perjuicio de la población.

VIDEO RECOMENDADO