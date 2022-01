Mario Guerra Quispe, un empresario local, fue amenazado con arma de fuego por dos sujetos que lo interceptaron por inmediaciones de la plaza de Armas del centro poblado Condorillo Alto, en Chincha Alta. La víctima iba en su camioneta Hilux, cuando es atacado por los integrantes de esta organización criminal que escapan con dirección a Cruz Blanca, llevándose el vehículo valorizado en 100 mil soles.

Amenazaron con disparar

Guerra transitaba por esta zona sin percatarse que era perseguido. Detrás venía un automóvil, en el que se transportaban los asaltantes. Estos esperan con paciencia hasta que deciden actuar. El hombre de negocios señala que le cerraron el pase con el Sedán y que inmediatamente descienden dos sujetos, cada uno portaba arma, y se van contra él, amenazando con disparar, para evitar que realice alguna maniobra evasiva.

La víctima no tenía como escapar, queda vulnerable ante los hampones que exigen se baje de la cabina de conducción. Mario Guerra tuvo que hacerlo. Pero, el episodio de violencia no terminó allí. Uno de los hampones con intención de disparar lo obliga a colocarse en el suelo y no moverse más. Desde esa posición observa cómo un sujeto de tez blanca de 1.70 metros se sube a su camioneta y al otro compinche de 1.60 abordar el auto para escapar.

Según contó el agraviado, los integrantes de esta organización criminal ingresan por un sendero de trocha que permite el acceso a Cruz Blanca. Por la señal de GPS del celular del empresario, que había quedado en el interior del vehículo, se conoce que los facinerosos han estado recorriendo los sectores de Chincha, pasaron por zonas como El Cruce. El rastro de la banda se perdió por el sector de Ñoco. Se presume que lanzaron el móvil a un canal de regadío.

La denuncia se presentó en el Departamento de Investigación Criminal de la División Policial de Chincha y se ha dado conocimiento al Departamento de Protección de Carreteras para ubicar a los autores de este asalto y robo a mano armada.