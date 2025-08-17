Por la madrugada, delincuentes detonaron un artefacto explosivo en la vivienda del periodista Elvis Giancarlo Pomasongo Torres, director del medio de comunicación IDS TV, en la urbanización Juan Manuel Meza, distrito de Vista Alegre, en Nasca. El ataque ocurrió cerca de la 1:10 a.m., generando alarma entre los vecinos y poniendo en riesgo la vida de su familia.

Ataque criminal

Según las diligencias iniciales de la Policía, el explosivo habría sido colocado como un acto de intimidación, ya que no provocó daños considerables en el inmueble, pero sí un fuerte estruendo que causó pánico en la zona.

Pomazongo relató que no había recibido amenazas directas, aunque en las últimas semanas realizó investigaciones críticas sobre gestiones locales, deficiencias en servicios públicos y presuntas irregularidades en el sector salud. “Es la primera vez que me ocurre algo así. Afortunadamente no pasó a mayores”, declaró tras denunciar el hecho.

El comunicador denunció el hecho ante la División de Investigación Criminal (Divincri), que ya ha iniciado las pesquisas correspondientes. Asimismo, adelantó que entregará un video de cámaras de seguridad donde se observa a los presuntos autores, material que podría resultar clave para esclarecer el atentado.

Desde distintos sectores del periodismo se ha expresado solidaridad con IDS TV, al advertir que este hecho constituye un atentado contra la libertad de prensa. “Agredir a un periodista es agredir el derecho de toda la ciudadanía a estar informada”, señalaron desde NZK Televisión en un pronunciamiento público.

