El secretario regional del Sutep Ica, Boris Barrientos, envió un saludo a los más de 25 mil maestros en la región Ica, asimismo fue enfático en indicar que el Gobierno Central y el Congreso de la República, desatiende la educación, en temas de infraestructura, alimentación escolar, y bajas remuneraciones a los profesores.

Serie de pedidos

“Hay un 30 % de colegios que falta construir en la región Ica, también hay anemia en los niños que van a clases. Nuestro pliego de reclamos está en el aumento del sueldo de los maestros, un reconocimiento a los maestros cesantes y jubilados, que hoy cobran de 500 a 800 soles y pedimos la revalorización de ellos, al menos que lleguen a una escala magisterial de 2900 soles y tener un sueldo digno por el tiempo de servicio prestado al Estado”, declaró.

En la misma línea, reclamó que el Ministerio de Economía y Finanzas no respete la negociación colectiva firmada en el 2023 entre el Sutep y el Ministerio de Educación. “Hay dinero, pero no hay voluntad política, tenemos una presidenta y un congreso con alta desaprobación, solo quieren culpar y tener al pueblo ignorante para no reclamar y no quieren invertir en la educación”, sentenció.

Por su parte Rosario Muñante, secretaria provincial del SUTE Ica, señaló que la exigencia principal del magisterio es el cumplimiento del 6% del PBI, de lo contrario, los actuales problemas del sector se seguirán postergando. Advirtió una huelga nacional.

“Emplazamos a quienes no tienen autoridad moral, como autoridades que, teniendo un cargo, denigran la dignidad del maestro después de haber recibido por sus promesas los votos y ahora no nos cumplen ni tienen un diálogo justo para la solución de nuestros problemas. Denunciamos la actitud dilatoria del gobierno de Dina Boluarte y el comportamiento poco serio del actual ministro de Educación, Morgan Quero, que se niega a resolver las demandas económicas como el 6 % del PBI al sector Educación, infraestructura, incremento de remuneración, alimentación, entre otros, actitudes que nos obligan a impulsar con mayor fuerza la huelga nacional”, enfatizó.

