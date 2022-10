La vida de una persona se acabó en segundos. Tres balazos ocasionaron que el corazón de Jeanpier Soldevilla deje de latir. El hecho de sangre se reportó frente al colegio inicial 252 de la urbanización El Rosedal, en el distrito de Pueblo Nuevo – Chincha. La policía se encuentra detrás de las investigaciones para identificar a al sujeto que jaló del gatillo y a quienes resulten responsables de este crimen.

Hipótesis policial

Los agentes a cargo de las diligencias todavía no determinan como ocurrió este hecho criminal. Se tejen hipótesis con relación a este caso. Entre estas que el occiso había llegado hacia la Mz. J de la citada urbanización. No obstante, no se esclarece si fue citado por alguna persona o se encontraba circunstancialmente caminando por la plazuela que rodea al local escolar.

Sobre los asesinos se presume que se movilizaron en mototaxi hacia El Rosedal, que cometieron el derramamiento de sangre, luego dejaron abandonado el cuerpo y escaparon con dirección desconocida en este vehículo, sin ser identificados. Los vecinos habían notado que la víctima estaba tendida en el piso, y comunicaron a las autoridades policiales para las acciones correspondientes.

En ese momento se trató de prestar auxilio para trasladar a este hombre hacia el hospital San José. Sin embargo, ya no quedaban esperanzas de vida, y se llevó el cadáver a la morgue para continuar con las pericias. De acuerdo con la información policial el cuerpo presenta tres impactos de bala. Estos fueron los que acabaron con la existencia de esta persona que hace poco celebraba su cumpleaños.

La policía continúa con las investigaciones para determinar el móvil del asesinato, que de momento se descarta sea por robo. Como parte de las diligencias se verifica además si existen cámaras de seguridad en el área donde se encontró a esta nueva víctima de la delincuencia.

