Entregan título de propiedad a 770 familias de la provincia de Chincha

El sueño de cientos de chinchanos se hizo realidad. Son 770 familias de la provincia que lograron formalizar su propiedad. Desde el martes último la Municipalidad Provincial de Chincha realiza la entrega del titulo para estas personas que llevaban años de espera para ser reconocidos por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) como dueños de los predios que habitan.

Los primeros en recibir la documentación oficial fueron los moradores del centro poblado Cruz Blanca, América, Condorillo Bajo, El Tigre, Chavalina y otros de la jurisdicción de Chincha Alta y o distritos. “Este título es una garantía que vamos a tener. Nosotros estamos muy contentos con este documento que nos garantiza que la propiedad va a quedar para nuestros hijos”, manifestó Ernesto Yataco en representación de los beneficiarios de Cruz Blanca.

Por su parte, el alcalde Armando Huamán Tasayco refirió que con la formalización los propietarios podrán postular a los programas de vivienda del Gobierno Central. Agregó que además los gobiernos locales podrán destinar recursos para mejorar la calidad de vida de las familias. Asimismo, convocó a las empresas que administran el servicio de agua y electricidad que puedan atender el requerimiento de los vecinos que ya cuentan con la titulación.

Huamán cuestionó a los exalcaldes por dejar de lado esta necesidad de la población. “Hay exalcaldes que como esto no genera dinero no les ha importado realizar las gestiones. Obras no son solamente pistas y veredas sino también darle este tipo de gestiones a los vecinos para que ellos tengan una mejor condición de vida y seguridad de que no van a ser expulsados de su propiedad”, puntualizó la autoridad provincial.