En el segundo día de manifestación, estudiantes y trabajadores de diversas facultades de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica), tomaron la ciudad universitaria, exigiendo que asuma el cargo de rector, la docente más antigua de la primera casa de estudios, y desconociendo en el cargo a Anselmo Magallanes.

Cerrado con cadenas

Tras la promulgación de la Ley N°31635, que deroga la prórroga del mandato de autoridades universitarias, los manifestantes desconocieron la ampliación por 10 meses en el cargo a Magallanes Carrillo, que fue acordado por la Asamblea Universitaria. Por ello el domingo 4 de diciembre tomaron y cerraron con cadenas el rectorado y el local central de la Unica, y ayer lunes 5 la protesta se extendió hasta la ciudad universitaria, que fue tomada en su totalidad, al igual que la facultad de Agronomía.

“El cargo lo debe asumir la doctora Ana María Kuroki Yshii por ser la docente principal más antigua. No permitiremos que ingrese Magallanes y ningún funcionario a sacar algún documento, todo se entregará de manera transparente a la nueva autoridad, por eso más de 200 trabajadores resguardamos las oficinas. Estamos cansados del maltrato académico a los estudiantes, que no tienen docentes y se vulneran sus derechos, tampoco les aperturan el comedir universitario, sabiendo que vienen de otras regiones y no tienen familia en la ciudad”, declaró Julia Benites, subsecretaria general de la Sutunica.

En la ciudad universitaria, el subprefecto provincial de Ica, Samuel Janto, indicó que hasta las 6:30 de la mañana de ayer, hasta 300 jóvenes tomaron el principal campus universitario, restringiendo el acceso peatonal y vehicular.

No reconocen derrota

Frente al tema, el rector de la Unica, Anselmo Magallanes, declaró que el conflicto estaría siendo azuzado por grupos políticos que no reconocen su derrota en las pasadas elecciones universitarias de decanos y distintos órganos de gobierno. Además, dijo que se ha procedido a presentar documentación y denuncia ante la Policía Nacional, acción que también ha sido alcanzada al Ministerio Público.

“Lo que ha pasado es que los perdedores no quieren reconocer su derrota y no reconocen a las nuevas autoridades, ya instalamos a los señores decanos, para que ejerzan su función desde el 1 de diciembre, y en forma abrupta el grupo perdedor ha tomado diferentes locales de la universidad, aduciendo que al haberse derogado el artículo 6 del Decreto legislativo 1496, según su interpretación, dicen que también ya no existen autoridades en la universidad e indican que asuma la doctora Ana María. Yo debo manifestar al respecto que la Asamblea Universitaria acordó la prórroga de mandato de rector y vicerrectores por 10 meses, la prórroga de autoridades de la universidad hasta que se logré las elecciones y se registré la firma de los decanos que ganen”, declaró.

Explicó que la situación estaría siendo mal interpretada por el grupo de manifestantes, ya que en la publicación solo se indica la derogación del artículo 6, pero no se especifica el cese de las autoridades, por lo que afirmó que tienen el reconocimiento en el registro y firma en la Sunedu vigente hasta el 1 de julio del 2023.

Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, sostuvo que recibirá en su despacho a una comisión, para que en conjunto con representantes de Sunedu, se pueda plantear una ruta y solucionar la crisis universitaria que se ha agudizado en los últimos días.

“Existe una situación de interpretación legal, los invito si puede ser mañana mismo (hoy), a una comisión, y el tema tiene que ser defender la institucionalidad, defender el estado de derecho, convocamos a Sunedu, hacemos el análisis y generamos una ruta que permita darle estabilidad a la institución, y seguro que gente que piensa diferente a ustedes necesitan ser escuchados y hay que hacerlo, pero todo dentro del estricto estado de derecho, la normativa se hace para aplicarla, pero hay que hacer, escuchar, analizar y plantear una ruta que permita darle solución”, dijo.

