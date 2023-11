La Unidad Oncológica del Hospital Regional de Ica realizó con éxito la extirpación de un tumor cancerígeno en la parte baja del colon de una paciente de 41 años de edad de nombre Ingrid Muñoz Solís, madre de seis hijos. Es natural de la ciudad de Ica, quien desde el mes de junio presentaba evidentes síntomas.

Por estos problemas, la llevó al nosocomio luego de soportar fuertes dolores durante dos meses y en donde le diagnosticaron a través de una colonoscopia, cáncer de colon en estadío II, por lo cual en primera instancia se le realizó una colostomía ya que tenía una obstrucción intestinal.

Luego de ello se realizó las gestiones urgentes para los insumos que se requieren en la cirugía compleja de extirpación.

La dirección administrativa a través de la Oficina de Logística logró agenciar en un corto plazo los insumos con lo que se procedió a hospitalizar a la paciente bajo la supervisión del médico cirujano oncólogo, Auris Choque Salcedo.

Él mismo llevó a cabo el exitoso procedimiento quirúrgico, evitando de esta forma que su enfermedad (cáncer) pase al estadío III.

Testimonios

“Llegué a soportar mucho dolor, dos meses, vine a internarme, comencé a vomitar y no podía ir al baño. Me voy a casa con salud y mucha fuerza”, dice la mujer quien estaba asustada y temerosa por las intervenciones. “Que se hagan sus exámenes a tiempo si sintieran algún dolor. Yo espere demasiado tiempo sin saber lo que en realidad me pasaba. Amigos hagan sus exámenes a tiempo”, recomendó.

“Se ha extirpado la mitad del colon izquierdo, se ha extraído el colon descendente porque tenía un tumor en el ángulo izquierdo del colon y se ha hecho la reconstrucción de la nueva unión del colon”, dijo el médico Choque Salcedo que realizó la exitosa operación.

VIDEO RECOMENDADO