El Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social adjudicó en la región Ica, el 100% de los ítems en la modalidad productos, para las instituciones educativas, sin embargo, se advierte la falta de proveedores para la modalidad raciones, por ello miles de escolares aún no reciben su desayuno diario.

Brecha de alimentación

El jefe de la Unidad Territorial de QaliWarma en Ica, Jorge Luis Laura Palomino, explicó que el servicio alimentario debe llegar a un total de 905 escuelas públicas de la región iqueña y beneficiar a más de 122 mil escolares, sin embargo, aún existe una brecha de colegios por atender.

“Atendemos en dos modalidades que es productos y raciones, en la modalidad productos hemos adjudicado al 100%, y el último día de distribución era el 7 de marzo, y el proveedor ha dejado los alimentos en los almacenes de los colegios, y los padres se organizan para que hagan la preparación del desayuno escolar. En esa modalidad se han beneficiado más de 600 colegios, y en Nasca y Palpa todo es bajo la modalidad de productos”, declaró.

Añadió que en la otra modalidad “raciones”, se debe cobertura hasta 12 ítems, cada uno comprende entre 4 mil a 7 mil escolares, y se han realizado varias convocatorios, sin embargo, no se ha podido lograr completar la totalidad, hasta la actualidad aún faltan 4 ítems, debido a la falta de proveedor, eso significa que miles de alumnos de hasta 60 escuelas aún no reciban la alimentación escolar.

“En el año 2024 en zonas urbanas serán 192 instituciones educativas con raciones, y se supervisa desde el momento que salga el envasado que tiene una duración de 12 horas para que el alimento sea consumido por el escolar. Ahora no se tiene al 100% en la modalidad raciones porque no hay promovedor en la segunda convocatoria no se presentó ninguno, en la tercera convocatoria hubo dos proveedores, ya se ha adjudicado. En los 4 ítems faltantes conforma un promedio de 50 a o 60 colegios”, agregó.

Sostuvo que, debido a la falta de proveedores se ha dispuesto atender a las decenas de escuelas en la forma de entrega de canastas con productos (alimentos no perecibles), entre ellos aro, azúcar, aceite, menestras, conservas de pescado y harinas de kiwicha y otros. De tal modo que, hasta el próximo 8 de abril del 2024, se haya logrado atender al 100% de los beneficiados con QaliWarma en la región Ica.

VIDEO RECOMENDADO