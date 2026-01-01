Un halo solar, fenómeno óptico poco frecuente, fue observado ayer 31 de diciembre del 2025 en el cielo de Ica, llamando la atención de ciudadanos y fotógrafos aficionados.

Espectáculo natural

El halo se forma cuando la luz del sol atraviesa cristales de hielo presentes en la atmósfera, generando un anillo de luz alrededor del sol que puede presentar colores similares a los del arcoíris. Este fenómeno no representa peligro alguno.

Ciudadanos compartieron fotografías del espectáculo natural, que sorprendió por su claridad y el tamaño del anillo. Especialistas recomiendan no mirar directamente al sol al observar un halo para evitar daños en la vista.

