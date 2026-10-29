26 maestros artesanos (20 procedentes de Ayacucho y 3 iqueños) exhiben y venden sus productos de diversas líneas artesanales del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en la Feria Artesanal “Ayacucho, Capital del Arte Popular y de la Artesanía del Perú - Ica 2026”.

Artesanía y Artes Populares

“Esta feria se realiza para promocionar la cultura y posicionar la riqueza artesanal de la región en el mercado iqueño, mediante un espacio de comercialización directa. Además, los artesanos ayacuchanos participantes son beneficiarios directos del Proyecto Artesanía”, destacó Sinthia Caballero Ruiz, directora de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ayacucho, durante la ceremonia de inauguración.

En la feria, que se realiza en la segunda cuadra de la calle Bolívar —en el local central de la Unica—, el público que asista, entre las 10:00 y las 21:00 horas, podrá apreciar y comprar los trabajos de más de diez líneas artesanales de Ayacucho, región reconocida oficialmente como Ciudad Creativa de la UNESCO en la categoría de Artesanía y Artes Populares.

La funcionaria detalló que los veinte artesanos que participan en la feria forman parte de los más de quinientos que fueron capacitados y formalizados por el Gobierno Regional de Ayacucho.

FOTO: GENRY BAUTISTA

Asimismo, indicó que en dicha iniciativa se invirtieron casi tres millones de soles durante cuatro años y que el proyecto se encuentra actualmente en la etapa de cierre.

“Los artesanos fueron capacitados y se fortalecieron sus capacidades, desde el diseño de la marca y la implementación en normas técnicas hasta las certificaciones. Asimismo, se les generó su marca propia para que tengan la capacidad operativa y administrativa de poder exponer y exportar sus productos”, manifestó.

FOTO: GENRY BAUTISTA

En la feria, los asistentes podrán apreciar y adquirir trabajos artesanales de diversos rubros, como cerámica, piedra tallada, textilería, joyería, bisutería, talla en cuerno, imaginería (retablos) y bisutería. Asimismo, se exhiben réplicas de cerámica de la cultura Nasca elaboradas por ceramistas iqueños.

Igualmente, se realizó un colorido pasacalle con estampas folclóricas de ambas regiones. La concentración inició en la plazuela Bolognesi.

EL DATO: En la feria también participan tres expositores ayacuchanos que ofrecen productos de cacao, café y mermeladas de frutos del Ande peruano, así como un productor vitivinícola.

FOTO: GENRY BAUTISTA

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