La Fiscalía de la Nación realizó el allanamiento de las oficinas del congresista Raúl Doroteo, en el marco de la investigación en su contra por el caso ‘Mochasueldos’. Por ello con una orden judicial del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, ingresaron ayer al edificio Fernando Belaunde Terry del Congreso para empezar la recolección de pruebas. Se le investiga por el presunto delito de concusión.

Proceso de allanamiento

Asimismo, los representantes del Ministerio Público y agentes de la Diviac, se dirigieron a la oficina de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID–19, que se ubica en la avenida Abancay (Lima), donde realizaron el allanamiento. De igual modo la medida alcanzó a los inmuebles ubicados en el asentamiento humano Santa Cruz (Pisco) y la vivienda en la avenida Cortijo (Surco).

La resolución judicial resuelve, “autorizar la incautación de bienes, especies y documentos que guarden relación con el delito investigado, para la investigación o para el decomiso que se encuentren en dichos inmuebles y en los vehículos vinculados a Raúl Felipe Doroteo Carbajo”, se lee.

El parlamentario por la región Ica, fue acusado por su ex trabajadora María Fernanda Morales Gutiérrez de recortarle hasta el 50% de su sueldo. La denuncia se realizó públicamente en el programa “Beto a Saber”, donde la entonces asesora técnica del congresista, a través de mensajes de WhatsApp, señaló que se le solicitaba contribuir con el 50% de su sueldo, que era por miles de soles, sin embargo, ante el estado de gestación de la trabajadora, ella le habría solicitado por WhatsApp dar solo el 25% de su salario.

“Nos llega la denuncia de una trabajadora del congreso, que denuncia a su empleador, el congresista Raúl Doroteo de quitarle la mitad de su sueldo. Es una asesora con el cargo de técnica con el sueldo de 7 mil 106 soles. El sueldo que ella percibe en diciembre del 2023 cobró 6143 soles y en enero 7106 soles”, indicó Beto Ortiz en el medio nacional Willax Tv.

Asimismo, se mostró una conversación de WhatsApp que presuntamente involucraría al legislador Doroteo Carbajo, “congresista buenas noches, del bono de diciembre he dejado 2 mil soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía, por favor vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, y sino en todo caso usted disponga. Esta decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, se lee.

