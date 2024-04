Un presunto despido arbitrario ha denunciado María Morales Gutiérrez, quien fue trabajadora del despacho del congresista Raúl Doroteo Carbajo, al mismo que acusó el mes pasado de recortarle hasta la mitad de su sueldo. Se trataría de una presunta represalia del parlamentario hacia la ciudadana, quien además no tiene ni un mes de haber dado a luz.

Graves hechos

“De frente y tajantemente recibo el cese por no haberme presentado el día 4, 5, 8 y 9 de abril, de los cuales tengo descanso médico desde el día 5 hasta hoy (10 de abril). Sinceramente todo lo que ha sucedido, yo asumo a término personal, es por el tema de mi declaración, porque a raíz de esas declaraciones es que cortaron comunicación totalmente conmigo no me contestan ni llamadas ni WhatsApp y a raíz de ello es que recibo las trabas de las solicitudes de trabajo, solicitud de vacaciones que tampoco he tenido aprobación y que mi esposo haya ido y no lo hayan atendido y que no me contesten las llamadas tampoco y ahora el cese”, declaró a Canal N.

Añadió que fue notificada mediante una carta notarial sobre su repentino cese, y no se habría considerado su descanso médico, ya que el mes pasado estuvo gestando y dio a luz, ella afirma que su despido se debe a la denuncia por el caso “mochasueldo”, por ello pide la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), y poder investigar los hechos.

“No he tenido comunicación con el congresista, tampoco él ha tenido comunicación conmigo para quizás preguntarme o mínimo una información previa que me van hacer cese, no mediante una carta notarial o un correo, me sorprende la verdad. En la carta notarial me hacen el retiro de la confianza por haber faltado los días 4,5, 8 y 9, pido por favor que se tome en serio mi caso y verificar mediante Sunafil, porque esto es sorprendente, a una persona que esta ni con un mes de haber dado a luz, con un descanso médico, que recién se iba a regularizar, que estaba yo a tiempo y me iba a reincorporar en mis labores, pido apoyo para verificar mi caso y ver de qué manera se me puede solucionar porque esto me parce injusto. Estoy segura que se ha visto la forma, han tratado de ver la forma de desprenderme de mis labores”, acotó en el medio nacional.

Antecedente con denuncia

El mes pasado, Morales Gutiérrez denunció ante el programa periodístico “Beto a Saber”, del canal de televisión Willax Televisión, que el parlamentario por Ica, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, le recortaba hasta la mitad de su sueldo. Ella trabajaba como asesora técnica del despacho congresal con un sueldo de S/ 7,106.

“Congresista, buenas noches. Del bono de diciembre he dejado 2 mil soles, pero sinceramente no me alcanza para dar el 50 % como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 25 % a partir de enero y sino, en todo caso, usted disponga”, se lee en el mensaje que le envía Morales Gutiérrez al congresista accionpopulista. “Esa decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, agrega.

El congresista Raúl Doroteo habría bloqueado a su asesora de dicha red social y se comunicó con otro trabajador, identificado como Martín, al cual le solicita que resuelva el problema con Morales.

“Martín, me solucionas eso, por si acaso Morales no me ha dado nada, no ha colaborado. A mí me llega al pepino, me solucionas eso”, se escucha en el audio expuesto.

Tras la denuncia, el Procurador General del Estado (e), Javier Alfonso Pacheco Palacios, solicitó al Ministerio Público que se inicien las diligencias preliminares por la presunta comisión del delito de concusión, en agravio del Estado, debiendo comprender en calidad de investigado a Raúl Felipe Doroteo Carbajo. El sueldo de la extrabajadora del Congreso de la República, en diciembre del 2023 fue de 6143 soles y en enero 7106 soles.

VIDEO RECOMENDADO