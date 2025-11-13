La Fuerza Aérea del Perú (FAP) anunció el tercer llamamiento para el Servicio Militar Voluntario 2025, dirigido a jóvenes peruanos de 18 a 29 años interesados en incorporarse a las filas de la institución. La convocatoria está abierta para quienes deseen prestar servicio en el Grupo Aéreo N.º 51, con sede en la Base FAP Pisco.

Disciplina y liderazgo

Según la información difundida por la FAP, el programa ofrece formación en disciplina, liderazgo y capacitación técnica, además de beneficios sociales y acceso a programas educativos. El objetivo es fortalecer la participación juvenil en tareas vinculadas con la seguridad y el desarrollo del país.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de noviembre de 2025, y los interesados pueden solicitar información o iniciar su proceso de postulación a través de los números 950 069 624 y 974 140 025.

El Servicio Militar Voluntario constituye una de las principales vías para que jóvenes de distintas regiones se integren a las Fuerzas Armadas bajo un régimen formativo que combina instrucción militar y desarrollo personal.

VIDEO RECOMENDADO