Gallegos: “El 95% de gobernadores regionales apoyan a Martín Vizcarra”

El gobernador regional de Ica, Javier Gallegos Barrientos se pronuncia respecto a la disolución del Congreso realizada por el presidente Martín Vizcarra Cornejo. Para Gallegos, la democracia no está en riesgo con esta medida.

¿Qué opina del cierre del congreso?

Ayer después de la decisión del Presidente de la República, Martín Vizcarra, los integrantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, hemos tenido una reunión virtual para respaldar la decisión, porque ha usado su prerrogativa constitucional para disolver el congreso.

¿La decisión fue unánime?

Mayoritario. Por lo menos el 95% de los gobernadores regionales han tomado la decisión de respaldar, al igual que los titulares de las mancomunidades regionales.

¿Antes de esta decisión Vizcarra les comentó algo de disolver el Parlamento?

Para nada, pero sí tuvimos anteriores reuniones para tratar el tema del congreso y nosotros los gobernadores hemos expresado respaldar al presidente en la decisión que tome, porque el sentir y la opinión del pueblo peruano, no estaba de acuerdo con el comportamiento del congreso, por lo tanto, como autoridades de las regiones, también estamos de acuerdo con la decisión del presidente.

¿La decisión de Vizcarra le tomó por sorpresa?

Sorpresivo, no, porque un día antes ya el presidente en una entrevista ya había dado una opinión, que si le denegaban la cuestión de confianza, iba cerrar el congreso. Por los menos, ya sabíamos qué iba pasar.

¿A su opinión, tambalea la democracia?

Yo creo que no. Es una crisis política donde tanto el Legislativo y el Ejecutivo están en un tira y jale, al final la economía está estable. Las inversiones siguen y con el anuncio de que las elecciones son en enero (2020), se ve que hay una continuidad de la democracia. Lo que da tranquilidad es que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha respaldo a Vizcarra y pedimos al pueblo peruano e iqueño que se tenga mucha calma.

¿Qué le diría a los congresistas que se aferran al cargo?

Yo creo que los congresistas opinan de acuerdo a sus intereses personales y políticos, pero esto ya no es un tema personal, es el sentir, el clamor del pueblo. Y como autoridades debemos respaldar a la opinión del pueblo de la región Ica. En las calles, el pueblo apoya la decisión del presidente.

¿Ha llamado al presidente tras la disolución del congreso?

No, pero tenemos una reunión el jueves con el premier (Vicente Zeballos) y lo más probable con el presidente Vizcarra. La reunión tiene diferentes puntos de agenda.

La turbulencia política afecta en algo las inversiones en la región como la obra del ensanchamiento del río Ica.

En lo absoluto. El proyecto (del río) ya tiene presupuesto aprobado, incluso se hizo la transferencia al Gobierno Regional de Ica. El proceso de licitación ya se dio en estos días y esperamos el consentimiento de la buena pro, salvo que apelen algunos los postores participantes.

¿Apoyaría a Mercedes Aráoz?

No. Yo personalmente no tengo mucha cercanía con ella. No podría hablar mucho de alguien que fue elegida por el Congreso de la República, el cual es inconstitucional, porque fue elegida luego que el Congreso de la República, estaba disuelto.