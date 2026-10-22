El viernes 20 de octubre de 2006, un fuerte sismo de magnitud 6.7 Mw remeció las provincias de Pisco, Cañete y Chincha, generando alarma entre la población. El movimiento telúrico se registró a las 5:48 de la mañana y fue percibido en diversas localidades de la costa central, quedando grabado en la memoria de miles de habitantes.

Movimiento sísmico

Según los registros del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó en el mar, aproximadamente a 90 kilómetros al oeste de Pisco, con una profundidad de 43 kilómetros. Por su ubicación y características, este evento sísmico ocurrió en la misma área de ruptura relacionada con el devastador terremoto que afectaría a Pisco el 15 de agosto de 2007.

Durante la primera semana se registraron numerosas réplicas, entre ellas un movimiento de magnitud 6.0 Mw la tarde del 26 de octubre de 2006, de acuerdo con los datos consignados. A dos décadas de aquel episodio, este acontecimiento recuerda la constante actividad sísmica de la costa peruana y la importancia de fortalecer la prevención, preparar a las familias y mantener vigente la cultura de respuesta ante emergencias.

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