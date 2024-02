Horrendo delito de parricidio se evidenció en el distrito de Santiago, donde personas que visitaban el río Ica, hallaron el cuerpo sin vida de un recién nacido, que sin ninguna compasión fue arrojado en el afluente iqueño.

Población conmocionada

El macabro hecho se registró en el río Ica, a la altura del fundo Pomica, en el sector de Casablanca, del mencionado distrito iqueño, donde pequeños agricultores que se encontraban por la ribera, evidenciaron que flotaba el cuerpo del recién nacido sin vida, procediendo a rescatar sus restos. El delito se comprobó ayer a promediar las 4:00 de la tarde.

“Estaba con mi esposo, y de pronto vimos flotando algo raro y él me dijo que es un bebito, y también lo miré y se venía, y dijimos, porque dejamos que se vaya, mejor hay que enterrarlo, y con un palo mi esposo lo jaló y hemos escarbado un huequito y ahí lo hemos puesto, luego le avise a mi hermana para que comunique a la prensa y autoridades y se lleven a esa criaturita. Como van a dejar a la criaturita, no es justo, es la primera vez que he visto esto, pero si he escuchado de otros casos por la misma zona”, declaró la agricultora que comprobó el cuerpo sin vida, y quien mantiene su identidad en reserva.

Añadió que se puede confirmar que se trata de un recién nacido, a quien le quitaron la vida tras el parto, ya que el cuerpo del infante tenia aun el cordón umbilical con restos biológicos en su organismo “Es un bebe recién nacido, tiene el cordón umbilical entero y otro pedazo de grasita, no lo hemos visto bien, solo lo alzamos con un palito”, agregó.

Hasta la zona inhóspita, llegó personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y serenazgo del municipio de Santiago, quienes, tras media hora de caminata, ya que el camino de trocha ha sido destruido, pudieron llegar al lugar. Posteriormente llegó el fiscal del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento del cadáver del neonato.

