En la provincia de Chincha, al igual que el año anterior y los anteriores hay dificultad para el abastecimiento de agua para consumo de la población. Ante este escenario el consejero regional Washington Sotelo Luna exigió a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), intervenir para que la EPS Semapach garantice la dotación del líquido elemento.

Sin el recurso hídrico

“Estamos hablando de un problema que no es nuevo, de un problema que sufre la población de Chincha todos los años desde el mes de diciembre porque no cuentan con el servicio de agua. Es por eso que exigimos a la Sunass que no esperen las quejas de la ciudadanía o de las autoridades, sino que actúen de oficio”, dijo Sotelo. Agregó que el organismo regulador debería de realizar una inspección in situ.

Sotelo considera que realizar la distribución en tanques cisternas no soluciona la problemática “porque no están llegando a todas las familias afectadas”. La autoridad dijo que al tratarse de una situación recurrente debe considerarse la prevención. Comentó que ante los problemas de abastecimiento por uno o más factores de captación en el río, deben de habilitarse más pozos para que la población “no se vea afectada”.

“Algo que también ha pasado en Chincha con el servicio de agua potable es que subieron la tarifa y además recientemente colocaron medidores. Hay muchas personas que no están conformes con el precio que pagan y los que tienen medidores tampoco lo están porque igual no tienen agua, pero deben pagar, porque si no lo hacen les cortan”. Asimismo, refirió que Semapach debe adoptar la reducción inmediata en la facturación “sin esperar la queja del usuario”.

El consejero aseveró que el organismo regulador tiene conocimiento que se subió la tarifa, así como de la medición y de lo que pasa en la provincia cuando el caudal del río San Juan aumenta. “Esperamos que la Sunass tome cartas en el asunto y verifique que se adopten acciones para que la población cuente con el servicio. Recién estamos iniciando diciembre, no esperen que la situación se complique para actuar, se trata de agua necesaria para el consumo de la población”, acotó.

