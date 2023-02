Por varios días, los vecinos de Chincha padecen la falta de agua en sus viviendas. Ellos denuncian que la empresa responsable Semapach no les envía cisternas, y se ven obligados a pagar sumas de dinero a particulares para que les lleven el líquido.

No les envían cisternas de agua

La problemática se evidencia en Pueblo Nuevo, Sunampe, Upis San Agustín, inclusive en calles cercanas a la empresa como Lima y Pedro Moreno, donde los pobladores indignados indican que les llegan recibos de cobro por más de 100 soles, sin embargo, no tienen el recurso hídrico por más de cuatro días.

“En mi casa el desagüe esta atorado, no he desayunado y no se cómo voy a preparar mis alimentos, hay personas enfermas que necesitan ser aseados, pero llevamos sin agua más de cuatro días y la empresa no manda cisterna, solo nos dicen que esperemos”, declaró Evelina Benites, vecina afectada.

Frente al tema la gerente de Semapach, Lily Tobala, sostuvo que existe un retraso en el abastecimiento debido a que el incremento del caudal del rio San Juan, ha traído aguas muy turbias y no pueden ser derivadas a la planta de tratamiento por su alto nivel de contaminación. Añadió que según los parámetros establecidos por Sunass no se puede abastecer a los ciudadanos con el líquido turbio.

“No podemos mandar agua con alta turbiedad, por eso se retrasa. Es a causa del rio que viene con agua muy turbia por las lluvias, no podemos coger agua del rio, entregar a la planta y la planta pueda procesar con alta turbiedad y no puede procesar rápido por la alta colmatación”, declaró.

Pidió a la población no desperdiciar el agua y de igual forma se refirió a los alcaldes señalando que el 70% de nuevas obras de agua y desagüe depende de los burgomaestres, para mejorar el abastecimiento. Además, que como medida de contingencia se ha dispuesto el envió de cisternas de agua a zonas donde no hay el líquido, y que en los próximos días se tendrá una solución.

