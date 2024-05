Eran las 9 de la noche del sábado cuando suena el timbre en la vivienda de la consejera regional Guiliana Napa Pérez. Ella sale para atender el llamado, y al abrir la puerta encuentra a su expareja Juan Diego Sandoval Pérez. Según denuncia, este por la fuerza la lleva hacia su auto y enrumba con dirección a la carretera panamericana sur. La agraviada señala que fue víctima de agresión física, emocional y de intento de abuso sexual.

Grave acusación

La autoridad regional se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en el cercado de Chincha. De acuerdo con la acusación presentada en sede policial, Sandoval estaba en el exterior, y aprovechó el momento en el que ella salió -al escuchar el timbre- para sin mediar palabra alguna sujetarla del cabello. La consejera fue tomada por la fuerza y conducida al vehículo en el que se presume llegó el agresor.

El sujeto comenzó a avanzar hacia la red vial manteniendo retenida a Guiliana Napa. Para ese entonces no había nadie que pueda brindarle inmediato auxilio y rescatarla. La consejera y el hombre a quien identifica como su expareja a bordo del vehículo fueron a parar por una zona de poco tránsito paralelo a la Bajada La Molina. Durante este tiempo las ofensas verbales y la agresión física no tenían cuando detenerse.

Pero esas escenas no fueron el final de la pesadilla. En la denuncia se indica que el agresor no solo vociferaba en contra de la mujer, sino que además intentó por la fuerza ultrajarla. La agraviada se resistió, y evitó el abuso sexual. Luego, el sujeto opta por retornar hacia el domicilio de la consejera y en ese lugar la deja, no sin antes lanzar una amenaza. La autoridad fue socorrida por su hermana.

Tras el episodio que le tocó vivir ella recurre a la policía para presentar la denuncia correspondiente contra Juan Sandoval. Napa reveló que las agresiones y amenazas son constantes y que no presentó denuncia en el pasado por miedo. Esta vez no guardo silencio y con las lesiones visibles en el rostro acudió a la jefatura para dejar un precedente más de los casos de violencia contra la mujer que ocurren en la provincia de Chincha.

