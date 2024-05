Tras el rescate de Jackeline Salazar en la ciudad de Lima, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, anunció que se incrementará la seguridad ciudadana en las calles, adoptando diferentes medidas, entre ellas la operación “Amanecer Seguro”, que será replicada en todas las regiones del país desde la próxima semana.

En una entrevista para Canal N, el ministro sostuvo que la medida se aplicará en vista de los resultados favorables obtenidos en los 43 distritos de Lima. “Se obtuvo 206 detenciones en flagrancia; en segundo lugar, 38 vehículos robados y se incautó 177 celulares”, dijo. La operación “Amanecer Seguro” consiste en patrullaje en motocicletas, camionetas y a pie desde las 4:00 horas por parte de la Policía para brindar seguridad a comerciantes y ciudadanos.

“Y tiene que generar resultados. General que no trabaja, General que se va a su casa”, expresó Santiváñez.

La medida viene acompañada de otras propuestas adicionales para golpear a las fuentes de financiamiento, como son las redes criminales de trata de personas, extorsiones y pornografía infantil.

En otro momento, el titular del Interior se pronunció respecto al informe de la Contraloría en el que se revela que las comisarías carecen de equipamiento policial y registran daños en su infraestructura

“No cuentan con alcoholímetro, escudo de protección, cosas básicas. No tenemos chalecos antibalas, no tenemos el armamento. He visitado como 15 comisarías con deficiencias logísticas, deficiencias en las construcciones”, expresó.

Una de las medidas a tomar, al respecto, es la estandarización del armamento, pero también se pedirá mayor presupuesto para el sector, dijo.

También adelantó que el miércoles dictará una resolución ministerial en donde se redujo el 40% del costro de contratación del servicio de los policías. “Se ha reducido al 60% con qué intención gobiernos locales para contratar más policías y adicionalmente también puedan apoyarnos en la refacción de las comisarías”, expresó.

Por otro lado, sobre la denuncia de presunto seguimiento a periodistas, el ministro descartó que su sector esté tomando dicha medida. “No era un vehículo de inteligencia, era de servicio, y se encontraba en un taller”, sostuvo.

