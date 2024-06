Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa, fue denunciado por su expareja por el presunto delito de violencia física y psicológica, el pasado 20 de mayo.

Denuncia de la víctima

“Me he sentido humillada, despreciada (...) he sentido que ya no podía más. Han sido meses en cama”, expresó para el reportaje.

El video filmado por Tamara, Jorge Chávez, tiene una discusión con la joven denunciante, además se escucha las quejas de dolor de la presunta víctima, quien después contó que el exministro le causó moretones en los brazos.

Relación de siete años

Tras su divorcio, el exministro comenzó una relación con Tamara Gutiérrez desde el 2017. La mujer lo acompañó cuando fue llamado como titular de la cartera de Defensa para el gobierno de PPK y Dina Boluarte.

Después de un tiempo, la relación terminó y hubo conflictos por la vivienda que compartían. Según Tamara, se buscaba una conciliación, pero no llegó a buen puerto, es cuando se dio la agresión física.

Descargos del exministro

Respecto a la denuncia, el exministro, mediante una carta entregada al programa, refirió: “Los desacuerdos que se mantenían en estricto privado, que generó que tiempo atrás ella me invite a conciliar, sin que haya arribado a un acuerdo, han derivado en una denuncia policial en mi contra, por una supuesta agresión a la referida señoría, lo cual es absolutamente falso”.

