Un proyecto para el reforzamiento del equipamiento policial en la región Ica por más de S/ 19 millones, a cargo del Gobierno Regional de Ica, tiene múltiples observaciones, ya que se compraría bienes por sumas millonarias, sin embargo, en el departamento iqueño no existe el personal PNP especializado.

Informe de control

La Contraloría General emitió el Informe Previo N°00003-2024-CG/GRIC, que recomienda al Gobierno Regional reevaluar, en coordinación con el Ministerio del Interior, el proyecto de adquisición de equipo policial a la Unidad de Criminalística de Ica, valorizado en 19 millones 532 mil 828 soles. Debido a que existe el riesgo de que parte de los bienes por comprar, mediante la modalidad de obra por impuestos, no sean utilizados, ya que en la actualidad falta el personal especializado en la policía iqueña. También se detectó deficiencias como la carencia de documentación que acredite el costo real de los equipos en el mercado y de sus características técnicas.

El órgano de control detalló que el proyecto plantea el equipamiento de las áreas de Escena del Crimen, Identificación Criminalística, Grafotecnia, Balística Forense, Bioquímica, Laboratorio Digital Forense y Administración. Advirtió que la Policía no contaría con el recurso humano especializado para que maneje los equipos que se tienen previsto adquirir en las áreas de Balística Forense, Bioquímica y Laboratorio Digital Forense lo que pondría en riesgo el costo de la inversión por un valor que asciende a S/ 9.735.885.

“El GORE Ica va a realizar una inversión a través de obras por impuestos, sin embargo, dentro de las atribuciones de la contraloría, ese informe pasa para una opinión, hemos emitido una opinión sobre ello. Se busca potenciar las capacidades técnicas de la región policial, van a crear un Laboratorio de Criminalística, Investigación Forense con alta tecnología, sin embargo, hemos podido denotar que para estos laboratorios que se van a crear no hay el personal para el uso de estos bienes, no tenemos en la región policial especialistas para operar lo que es Balística Forense, Bioquímica y el Laboratorio Digital Forense. No tenemos especialistas en ello, pero de igual manera se considera 9 millones para adquirir equipos, y quien lo va utilizar si no tenemos esos especialistas”, declaró el gerente regional de Control de Ica, David Quiroga Paiva.

La fiscalización también indica que de la revisión de los planos remitidos, se constató que el ambiente donde se ubicaría el área de Bioquímica deberá contar con condiciones sanitarias apropiadas, por lo que se requerirá la instalación del servicio de agua y desagüe cercanos.

Respecto al valor de los equipos, se constató que la entidad no presentó documentación o estudio de mercado que sustente el costo de los más de 19 millones de soles, solo adjuntó dos cotizaciones de empresas que indican los precios totales de cada componente del kit de equipamiento, pero no describen si los equipos contienen la misma cantidad de accesorios e insumos solicitados en las características técnicas, motivo por el cual se recomienda evaluar mejor el precio y producto en el mercado actual, con participación y visto bueno de la policía.

De igual modo, se insta a la entidad asegurarse que las especificaciones técnicas no solo contengan las características de los equipos, sino también las disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones necesarias para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento.

“Además de los 19 millones de soles que cuesta el proyecto, cuando hemos querido establecer si este costo está sustentado, no se ha podido identificar del proyecto que se ha enviado el detalle de los costos de cada uno de los componentes de ese proyecto de inversión. En este momento la inversión de obra por impuestos no hay desembolso del Estado, pero si hay un compromiso de que a quien ejecute la obra, se le descuente los impuestos a futuro, y tiene que ser justificado adecuadamente”, agregó Quiroga Paiva.

