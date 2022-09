Por segunda vez, más de un centenar de familias en el conjunto habitacional Las Torres de San Joaquín (Ica) denuncian la falta de abastecimiento de agua potable por largos meses, debiendo comprar el líquido elemental a empresas particulares, y se perjudica la salud de los adultos mayores, ya que varios de ellos residen en el quinto piso y deben cargar los pesados baldes de agua para almacenarlos.

Martha Luz Ramírez, vecina del lugar, explicó que la problemática de la falta del vital líquido se presenta desde hace más de dos meses, afectando a 150 familias de la zona, detalló que en todos los bloques con departamentos de las letras A, B, C, D ,E, F, G, H, I ,J, donde viven más de 600 ciudadanos, se encuentran en la suma preocupación ya que no tienen el recurso hídrico en sus tuberías de agua potable, por lo que se ven obligados a pagar cientos de soles a empresas particulares para que los abastezcan.

Niños y ancianos los más afectados

“Estamos sufriendo desde el mes de julio la falta de agua, Emapica solo envié la cisterna una vez a la semana y no alcanza porque solo esperan 20 minutos y se van, ocasionando que los vecinos entren en conflicto ya que solo nos alcanza como máximos dos días, a veces entre algunos vecinos compramos tanques a empresa privadas que nos cuestan más de 200 soles, pero otras personas no tienen dinero y solo deben esperar”, declaró.

Señaló que la EPS Emapica solo les ha mencionado que el desabastecimiento se debe a un motor malogrado, indicándoles que sería resuelto en pocos días, sin embargo, ha pasado un largo tiempo y la falta del vital líquido cada día es más constante. Además, enfatizo que, a pesar de ello, la empresa les continúa facturando, teniendo que pagar en conjunto cada bloque más de 450 soles, a pesar del servicio inadecuado.

Por su parte, María Torres, otra vecina afectada, sostuvo que ya se han apersonado en varias ocasiones a la sede de la empresa estatal, también se ha cursado documentación para que se envíen más cisternas, ya que es de vital importancia llenar los pozos con el líquido elemento, para que se pueda bombear el agua a departamentos situados en pisos más altos, donde viven ancianos y personas con enfermedades, que debilitan su salud teniendo que cargar los pesados recipientes.

“Aquí viven en pisos altos personas de la tercera edad que reciben tratamiento médico y no pueden hacer ese gran esfuerzo de cargar los baldes, también los niños que todos los días van al colegio necesitan ir aseados y bien alimentados, pero no hay agua y eso afecta en su desarrollo. La empresa no envía una programación para saber cuando nos abastecerán”, agregó.

Los moradores exigen a las principales autoridades y al gerente de la entidad prestadora, dar pronta solución al problema que podría causar una situación de insalubridad, ya que las redes de alcantarillado están en riesgo de atoro por la falta del recurso hídrico.