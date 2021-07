En el primer día del “Vacunatón de la Esperanza” se aplicó más de 20 mil dosis en la región, según la Dirección Regional de Salud Ica. Desde las 8:00 a. m. de ayer se inició la puesta en marcha de este proceso de inmunización en 51 vacunatorios que atenderán a la población entre 47 a 54 años de edad. Los puntos donde se aplicará el antídoto en algunos casos suman hasta 32 horas en conjunto, hasta las 4:00 p.m. del domingo 18 de julio.

El departamento empezó a aplicar las primeras dosis de forma simultánea en los 38 distritos y 5 provincias, donde se aspira a inmunizar a más de 53 mil personas de ese grupo etario. Para el proceso se han desplazado 440 brigadas integrado por médicos, enfermeras y técnicos.

“Quiero agradecer a nuestros adultos que hoy día han sido un ejemplo y han asistido a vacunarse, confiando plenamente. Para que no ocurra la tercera ola, necesitamos vacunar, todo el personal de Salud ha sido vacunado con la vacuna Sinopharm, tiene el 79 % de protección, hasta el momento no ha habido efectos adversos, ya que está aprobada con estándares internacionales y se deben aplicar las dos dosis”, afirmó el director regional de Salud, Marcos Cabrera, en el inicio de la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19.

Testimonios de inoculados

Rosa Moquillaza Elías de 53 años, tuvo que esperar en la fila hasta por 8 horas, en los exteriores del vacunatorio, ubicado en el estacionamiento de Plaza del Sol, afirma que al momento de ser vacunada contra el COVID-19 su vida cambió totalmente, ya que perdió a su madre en julio del año pasado. Ella asegura sentirse más tranquila, e incluso bautizó el antídoto como una bendición, que ayudará a poder estar más segura en compañía de sus tres hijas.

“Es cierto que no ayudará para que no nos contagiemos, pero sí para que no terminemos en una UCI o terminar falleciendo, mi madre perdió la batalla, pero la vacuna es una bendición, madrugué y lo haría muchas veces más si se trata de vacunarme para estar más segura con mis hijas”, señaló.

Asimismo, Viviana Salas Oré (51) manifestó que no le importó cuál vacuna le iban a aplicar, su único interés era estar inmunizada. “Vacuna es vacuna, sea cual sea, sirve para no tener ninguna complicación si me infecto por el virus”, dijo. Este mismo sentimiento de tranquilidad se vio reflejado en su hermana Rita que afirma que sintió tranquilidad al recibir su primera dosis del antídoto.