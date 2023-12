Cientos de familias del centro poblado de Cachiche denuncian que llevan más de 20 días sin agua potable en sus viviendas, además que los camiones cisternas que envían Emapica son insuficientes, por ello se ven obligados a comprar el líquido a particulares, pese a que son de condición económica pobre.

Grave problemática

Ayer, los moradores de la zona, llegaron hasta el reservorio de Cachiche, ubicado en la avenida principal, frente al colegio María Boza de Malatesta, donde protestaron, ya que un ciudadano indicaba que era el dueño del predio donde se ubica el pozo que abastece de agua a las familias y que además al realizar excavaciones para retirar árboles, se dañó una tubería principal. “Tenemos más de 20 días sin agua, las primeras semanas por la falta de presión, decían que estaban en mantenimiento y ahora padecemos la cuarta semana sin el líquido, ya que en el reservorio, el señor Gutiérrez realizó trabajos y al querer sacar árboles, ha roto la tubería, ahora la tierra se filtra en el agua”, declaró Jorge Macalú, vecino del lugar.

La problemática también fue expuesta por Yesenia Orbán, otra vecina afectada, quien señaló que serían hasta 400 familias las perjudicadas por la falta del líquido, y quienes solo deben priorizar la alimentación, ya que no tienen el líquido elemental para aseo personal, lavar ropa y otras acciones. Además, que se ven obligados a pagar a particulares, quienes le cobran S/ 30 por cilindro de agua. “Emapica nos cobra entre 39 a 40 soles, pero el servicio es pésimo, ahora que no hay agua deben enviar más cisternas, la mayoría de familias somos pobres y no podemos estar comprando a particulares”, dijo y añadió que el presunto propietario del predio, pretendía cerrar el terreno de más de 60 metros cuadrados con muros prefabricados de concreto.

Las familias también indicaron que el agua que en días anteriores se les abasteció con poco volumen en sus cañerías, estaba contaminada, con restos de tierra y otros minerales. Detallaron que anteriormente se les brindaba el agua que era dada por los reservorios de Las Casuarinas y Cachiche, por lo que pidieron sean abastecidos con agua de la urbanización Las Casuarinas.

A la zona llegó el fiscal de prevención del delito, Julio Salas, quien realizó una diligencia para evitar un conflicto social. “Ateniéndose a las consecuencias y que también se podría configurar el delito de usurpación por no respetar el derecho de posesión de Emapica sobre el bien, ya que hay un pozo, reservorio y conexiones de tuberías, hago la exhortación que se abstenga a continuar con la construcción, hasta que haya un pronunciamiento de la instancia judicial”, dijo el representante del Ministerio Público.

El gerente de operaciones de Emapica, Luis Gómez, señaló que la empresa sumará todas las acciones para que desde hoy, la población sea abastecida con el recurso hídrico en sus conexiones domiciliaras e indicó que se evaluará un descuento en los recibos de cobro por los servicios básicos.

“Estamos haciendo trabajos de mantenimiento en la línea que viene de galería, entonces se está enviando agua de galería. El tema del agua es algo paulatino, en el agua si el primero consume, el segundo consume, entonces al final casi no llega, y se hará la repartición de forma paulatina. Se normalizará el servicio de agua y de acuerdo a la normativa si tenemos un problema en algún sector, tenemos que hacer un descuento”, acotó.

