La falta de agua en Ica se continúa presentando cada año. Los factores que más influyen son el crecimiento agroexportador, mayor cantidad poblacional y los efectos del cambio climático. En la provincia se han identificado hasta siete sectores que presentan discontinuidad de agua, así informó el presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez Martínez.

Estudio en el distrito

El funcionario llegó hasta la región Ica, donde reveló que los distritos de Parcona y Los Aquijes tienen menos de cuatro horas de agua al día. Estos sectores concentran más 70 mil personas en conjunto y se encuentran bajo la administración de Emapica. Otros sectores donde existe discontinuidad del recurso hídrico son Angostura Limón (3.7). Adicsa Señor de Luren (4.8), Huacachina (6.0), Angostura Alta (7.0), San Joaquín (8.0), donde las familias tienen el abastecimiento del líquido elemental por menos de 8 horas. En el caso de la provincia de Nasca, el panorama de pocas horas de agua en las viviendas es similar, con menos de 6 horas al día. El promedio nacional de continuidad de agua por día es de 17 horas.

”En el caso de Emapica hemos identificado seis sectores que tienen una continuidad de agua bastante crítica y es por problemas de fuente, por eso estamos coordinando la construcción de 5 pozos para que reemplacen los pozos que han sufrido una disminución en la captación del agua. La mayoría de captación es de la fuente subterránea y este proceso es mucho más costoso porque se tiene que extraer con bombas y mayor energía a diferencia del agua superficial. La ciudad de Ica tiene una dependencia muy fuerte de agua subterránea”, declaró.

Instalación de medidores

En la misma línea, informó que el departamento iqueño tiene bajos niveles en la implementación de la micro medición, y que esta es de suma importancia ya que permite aminorar el porcentaje de agua no facturada por la EPS, debido a que los usuarios hacen un uso más racional de su servicio. En el caso de Emapica y Emapisco el avance en la instalación de medidores en las zonas que administran es del 50%.

”La gente que no tiene micro medición no sabe cuánta agua consume y la desperdicia, y botar el agua en Ica prácticamente sería un pecado por la gran necesidad que existe, en muchos casos cuando no hay medidores no existe control en las fugas, los tanques elevados sin mantenimiento. Las instalaciones de los medidores de agua en el ámbito de administración de Emapica no ha sido homogéneo, hay algunos sectores como el distrito de Ica que tiene avance del 60% y Palpa igual, pero la brecha es enorme para Los Aquijes y Parcona donde la micro medición es prácticamente cero”, dijo.

La Sunass presentó el aplicativo web “Yakúmetro”, que permitirá que los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado conozcan los montos aproximados de su facturación mensual, de acuerdo con su consumo. Para ello en el aplicativo se deberá elegir la EPS que le brinda el servicio, el lugar de residencia.

