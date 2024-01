Una gran indignación en la población ha causado el presunto disparo por parte de un efectivo policial contra un conductor de un vehículo tubular en La Tierra Prometida, que dejó al civil en grave estado de salud, al punto de necesitar ser trasladado a Lima, ya que el proyectil continúa alojado en su tórax. La población denuncia que los agentes de la PNP piden dinero a choferes de tubulares, los mismos que operan sin ningún tipo de permiso y en situación irregular por el Área de Conservación Regional de la Laguna de Huacachina.

Hechos del delito

El lamentable hecho quedó registrado en video, donde se observa que dos efectivos de la PNP de apellidos Herrera y Nieto, hacen denodados esfuerzos por subir al patrullero policial de placa EPD-923 al ciudadano Luis Challcha Choque de 33 años, quien perdía abundante sangre y estaba casi inconsciente por la herida de bala en el pecho, siendo ingresado de emergencia al Hospital Regional de Ica a las 6:58 p. m., donde le diagnosticaron de manera preliminar herida por proyectil de arma de fuego en tórax con hemotórax izquierdo, requiriendo estudios de tomografía con contraste.

Por la grave situación, compañeros de trabajo, trabajadores y empresarios que se ubican en Huacachina, llegaron hasta los exteriores del mencionado nosocomio iqueño, donde se manifestaron exigiendo justicia y la inmediata detención del policía involucrado en el delito. Minutos después se registró un enfrentamiento, donde la PNP uso bombas lacrimógenas para dispersar a la población, lo que fue calificado como un abuso de autoridad.

“Han disparado al aire como tres balas y después ya le han disparado a matar. Los policías van y se aprovechan que trabajamos en la informalidad para pedirnos coimas, nos amenazan con llevar nuestros tubulares al depósito y para sacarlo son miles de soles, inclusive vienen policías de otros distritos ha prácticamente extorsionarnos”, declaró un conductor de los famosos “areneros”.

“Son unos abusivos, es un exceso de poder, le han metido un balazo, a un hombre trabajador quien es un empresario. A toda esta gente tienen que prepararla antes de ser policías, el empresariado de Huacachina está indignado, el balazo no tiene ninguna justificación”, declaró el empresario Manuel Mejía.

Al lugar, llegó el coronel PNP Benjamín Trigoso Bustamante, jefe de la División de Orden Interno y Seguridad Ciudadana de Ica, quien descartó se realice un espíritu de cuerpo por el hecho. “Esto se investigará, los tubulares no tienen SOAT, no tiene ningún documento y son vehículos artesanales. A podido pasar con cualquier vehículo, y así como dicen que hay cosas que no debe hacer la policía, también hay cosas que deben hacer ustedes como ver la forma de formalizarse. Ha habido modificaciones para el ejercicio policial cuando se utilizan armas de fuego, porque muchas veces hay problemas por eso. No estamos defendiendo nada y no crean que hay espíritu de cuerpo, los hechos son claros y se deben investigar”, dijo.

En el área del delito, se evidenciaron restos de sangre en los asientos y otras áreas del vehículo tubular, ahí también se encontraba otro grupo de trabajadores, ya que temían que se borre algún indicio o elemento de convicción que permita continuar con una investigación exhaustiva. “Uno no puede venir tranquilo porque te piden dinero los policías y o sea si no le dan plata te van a balear, el señor es padre de familia, ahora tiene un pulmón perforado, y el coronel solo dice confíen en nosotros, y nos da entender que hay nueva norma, o sea que puede disparar así nomás”, dijo Sorangel Pillaca.

Estado de salud

El médico de turno del Hospital Regional de Ica, Dr. Félix Bustamante, brindó detalles sobre la intervención profesional al paciente. Precisó que la bala aún se encuentra alojada en su cuerpo y que el hombre deberá será trasladado a Lima, ya que podría requerir de una delicada intervención quirúrgica cardiovascular.

“El paciente con un punto de ingreso de bala en la región escapular derecha, que ha atravesado la región del tórax, el mediastino y en este momento la bala está alojada en el hombro izquierdo, está estable, sin embargo tiene fractura de la escápula del lado derecho, el primer y segundo arco costal del mismo lado y fractura de la clavícula izquierda, también sangrado a nivel de los pulmones (hemotórax) y sangrado a nivel de la cavidad pleural que se conoce como neumotórax, ya tiene su tubo de drenaje, está respirando bien, sin embargo el cirujano de turno considera trasladarlo a la ciudad de Lima, en la eventualidad en que algún momento necesitara algún tipo de cirugía cardiovascular que no tenemos en este hospital”, comentó y añadió que fue ingresado por emergencia a la unidad de shock trauma y posiblemente también requiera trasfusión de sangre.

