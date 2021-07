La supervisora de tamizaje de AHF Perú Elizabeth Curitomay Yanqui, informó sobre el alarmante aumento de los casos de personas contagiadas con VIH en la provincia de Ica. Según indicó se han detectado entre 18 y 20 pacientes nuevos por mes con diagnostico positivo al virus.

Falta de atención del ministerio de Salud

Uno de los principales motivos, sería el largo encierro por motivos de la pandemia del COVID – 19. Además de la falta de atención del Ministerio de Salud en continuar con las campañas de prevención y educativas entre la población.

Curitomay precisó, que durante el año 2020 se paralizaron las labores de diagnóstico temprano de VIH, en el mes de octubre al disminuir la ola de contagios por el COVID – 19, retomaron las campañas de tamizaje obteniendo cifras actuales que deberían ser tomadas en cuanta por la autoridad regional de salud.

“La vida sexual del ser humano no se detiene, durante los meses de encierro absoluto generó ansiedad que se ve reflejado en una desordenada vida sexual, hay poca difusión del tema de prevención que es muy importante. Las instituciones que tienen la responsabilidad de brindar el tratamiento y diagnóstico no cuentan con los insumos necesarios para realizarlos, todo depende del Ministerio de Salud. Entendemos que todos los recursos económicos han sido destinados para combatir el COVID, pero el VIH no ha desaparecido y cada vez está más presente entre los jóvenes”, declaró.

Contagio entre hombres

La proliferación de extranjeros con vida sexualmente activa es uno de los factores que no están siendo visualizados por las autoridades competentes. Durante las últimas campañas de tamizaje que realizó AHF Perú, han arrojado que el contagio de VIH se viene dando entre personas del mismo sexo.

“Son las chicas de la comunidad LGTB quienes tienen el mayor porcentaje de contagio con VIH, lamentablemente muchas no llevan el tratamiento médico o simplemente lo dejan, son trabajadoras sexuales que deben ser monitoreadas. Otro factor es el incremento de mujeres que ofrecen servicios sexuales en las calles sin ningún control”, indicó la responsable de AHF Perú.