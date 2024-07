Ayer se desarrolló la sesión de concejo extraordinaria de emergencia convocada por el alcalde de Ica, Carlos Reyes, para buscar acciones concretas que permitan resolver la problemática de la emergencia sanitaria en la residencial La Angostura, donde las familias padecen por el colapso del desagüe.

Más acciones

La actividad se desarrolló en el Salón Consistorial de la Municipalidad de Ica, con la asistencia de diez regidores, cumpliendo el quórum reglamentario. El único punto de la agenda fue discutir las acciones inmediatas para solucionar la emergencia sanitaria en la residencial La Angostura.

“El problema se ha agravado y se está produciendo la inundación total con el desagite en todas las cuadras, viviendas, calles y es un problema de salud pública. La junta directiva sin representación legal se niega a entregar la llave de los pozos para que Emapica tome la administración y es de suma urgencia que se haga la integración a Emapica. Por ello por el periodo de transición, solicitó la aprobación del consejo municipal para que se nombre una comisión de administración de emergencia en La Angostura mientras dure la integración”, indicó Reyes Roque.

El pedido fue aprobado con 9 votos a favor y 1 abstención, para la designación de una comisión de emergencia transitoria durante el proceso de transferencia de todo el sistema de agua potable y alcantarillado de la residencial La Angostura a la empresa Emapica.

Durante la sesión, la regidora Celia Agreda de Raffo, enfatizó que existe un grupo de vecinos en la mencionada residencial, que se opone al proceso de integración, “hay un pequeño grupo de moradores sin representación legal, que no nos dejan trabajar, ponen cualquier obstáculo a los acuerdos tomados por el consejo, después de 7 meses de haber pedido la integración, nos hemos visto obligados este mismo consejo a declarar la emergencia sanitaria, pero el Arla sin ninguna representación sigue obstaculizando”, agregó.

Posible denuncia

En su intervención el regidor José Luis Escate, quien reside en la zona de emergencia, indicó que no son abastecidos con el agua potable, “hace más de dos a tres días no hay agua potable, se ha tenido que comprar cisternas de agua, también no han tenido conciencia los dueños de los hoteles para seguir alquilando los cuartos. Solicitó al consejo municipal que se haga un pronunciamiento sobre los trabajos que se están realizando”, acotó.

En la sesión, también fue aproado con 9 votos a favor y 1 abstención, la propuesta del regidor Carlos Ponce, quien solicitó adicionar un artículo a la ordenanza municipal que declara en emergencia La Residencial La Angostura, el texto a agregar es: “Artículo 2: Tomar la administración del sistema de agua potable y alcantarillado de la urbanización residencial La Angostura, comunicar a la junta directiva de la asociación la decisión tomada mediante acuerdo de concejo, y asumir de inmediato el proceso de integración a la empresa Emapica.”

A su turno, el regidor Paul Astohuaman, pidió que la Municipalidad Provincial de Ica, entable una denuncia, ya que se estaría atentando contra la salud pública, “la parte de asesoría jurídica debe entablar la denuncia por atentar contra la salud. No se debe permitir que la zona pase por estas cosas, debemos como municipalidad plantear la denuncia y se tome las acciones debidas para dar solución a este tema sanitario”, sentenció.

