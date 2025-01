Con el objetivo de brindar mayores oportunidades de empleo a los ciudadanos, se llevó a cabo la Maratón del Empleo. La actividad fue encabezada por el director regional de Trabajo, Abog. Alonso Bendezú Rezkalah, y durante la jornada se ofertaron 235 puestos laborales, permitiendo a los asistentes acceder a diversas oportunidades en empresas comprometidas con el desarrollo de la región.

Oferta laboral

“Tenemos 20 empresas y más de 230 puestos de trabajo. Fue una promesa que el gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, hizo al iniciar la gestión para que todas las personas no tengan esa excusa de decir no trabajo porque no hay oportunidad, así como lema del sector Educación, “Ningún niño se queda sin estudiar”, tratamos de cerrar brechas para que ninguna persona a nivel regional se quede sin trabajar. La próxima semana también se lanzará la maratón del empleo y esperamos que la mayoría se vaya con un puesto laboral”, declaró.

Bendezú Rezkalah añadió que el evento se realizó en las instalaciones del Centro de Empleo, ubicado en la calle Huánuco 145 (Ica), donde se reunió a decenas de postulantes que acudieron con currículos en mano, entusiasmados por encontrar empleo formal y de calidad.

“Tenemos una región rica en la agroexportación, las empresas requieren personal de campo, pero también tenemos asesores comerciales, asesor de venta, asesores de campos, técnicos operadores, personal de limpieza, choferes, auxiliares administrativos, técnicos contables”, añadió.

En la misma línea, dio a conocer que también se impulsa los puestos laborales para las personas con discapacidad, realizando gestiones en grupos de WhatsApp y potenciando sus habilidades, de tal manera que cuando encuentren un puesto de trabajo, pueden tener los conocimientos necesarios para la competencia laboral.

Asesoría profesional

En tanto, la directora de la Dirección de Promoción del Empleo, Econ. Martha Trabezán Moreyra, dio a conocer que también se han brindado diversos talleres como asesoría para la búsqueda de empleo.

“Tenemos un grupo de jóvenes de 18 y 19 años de edad, el cual se les está ofreciendo un servicio específico como es la asesoría en búsqueda de empleo, en el cual se les hace ver a los jóvenes sus conocimientos, fortalezas, sus destrezas y finalmente concluyen como elaborar un CV, con la finalidad de poder potenciar sus habilidades”, acotó.

Cabe señalar que el Centro de Empleo de Ica también ofrece capacitaciones certificadas gratuitas en más de 40 cursos. Las especialidades más destacadas son: seguridad y salud en el trabajo, cursos de habilidades digitales, competencias socioemocionales para la empleabilidad, gestión de proyectos, diseño web, entre otros.

