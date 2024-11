En la región Ica, aún se evidencia gran cantidad de ‘ninis’ (jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan). De cada 100 jóvenes, 20 no se encuentran cursando estudios, ni tienen un puesto laboral, así lo informó el director regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, Eduardo Martín Alonso Bendezú Rezkalah.

Brecha en la región

“En el tema de los jóvenes tenemos una brecha muy grande por coberturar, estamos trabajando con el programa “Jóvenes Productivos”, que abarcan jóvenes desde los 14 a 28 años, nuestra oferta de empleo solo permite desde los 18 años, pero con este programa buscamos que quienes tengan una experiencia laboral en el sector agroexportador, textil, puedan certificarse en ese trabajo, porque quizá no tuvieron la oportunidad de una carrera técnica y universitaria, pero son hábiles en realizar esa labor. De cada 100 jóvenes, 20 no trabajan ni estudian en la región Ica para el año 2024″, declaró.

Añadió que la institución brinda la asesoría en búsqueda del empleo, del mismo modo se realizan coordinaciones con el sector empresarial a fin que puedan ser insertados en puestos laborales, ya que muchos no tienen experiencia previa. “Nada hacemos preparándolos para un buen CV si no tienen la oportunidad, por ello tocamos las puertas de empresas privadas para que brinden como se dice la primera chamba. Estamos apoyando con las prácticas pre y profesionales, y aquellos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, una oportunidad de trabajo con el part o full time”, acotó.

Más empleos

Bendezú Rezkalah, del mismo modo explicó que se encuentran en la Semana del Empleo, por ello hasta hoy se realiza la Feria Laboral, en la Plazuela Francisco Bolognesi (Ica), donde se ofertan hasta mil puestos de trabajo. Participan decenas de empresas públicas y privadas desde las 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

“Tenemos 20 empresas por día, lo único que tienen que traer es su DNI Y currículum vitae, tenemos el rubro agroexportador, el sector empresarial, también centros de capacitación y Yakupark de Pisco con buenas ofertas laborales. Está dirigido para todo público desde los 18 años de edad”, agregó.

Finalmente, comentó que Ica, en años anteriores presentaba una informalidad laboral del 70 %, y tras gestiones, la cifra en el año 2023 de informalidad laboral ha descendido al 53 %. “Las empresas están reflotando y contratando personal, las agroexportadoras ya empezaron sus campañas”, finalizó.

Cabe señalar que ayer se inauguró la Feria Laboral con la participación de 24 empresas de Ica, quienes ofrecieron diversas oportunidades laborales. Evento, promovido por el Gobierno Regional de Ica a través de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, que busca impulsar el empleo y fortalecer el vínculo entre las empresas y los buscadores de trabajo en la región.

Además, se llevaron a cabo talleres de asesoría para la búsqueda de empleo, brindando a los asistentes herramientas claves para mejorar su perfil profesional y aumentar sus posibilidades de inserción laboral.

Durante la inauguración, estuvo el director de la Oficina de Coordinación Regional, Mag. Carlos Zegarra Sánchez; el director de Trabajo, Abog. Alonso Bendezú Rezkalah; coordinador de la Oficina de Coordinación Regional, Rafael Vásquez; la directora de Empleo y Formación Profesional, Martha Travezán Moreyra; y la administradora de la DRTPE, Tania González Ángulo.

