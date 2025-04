Brothers in Band, la banda tributo de la legendaria agrupación británica Dire Straits llega por primera vez al Perú para realizar un único concierto, el 24 de junio en el Gran Teatro Nacional. La banda conocida como el mejor homenaje a Dire Straits recrea con fidelidad el repertorio de la última gira del conjunto rockero.

Dire Straits no es solo una banda de rock británica, es una leyenda que dejó huella en la escena musical entre 1977 y 1992. Brothers in Band, es más que una banda tributo, es un show de alto calibre por sus increíbles presentaciones al estilo de Dire Straits y ha realizado conciertos en Alemania, España, Portugal, Francia y Países Bajos.

En el show, presentan una meticulosa y muy bien lograda performance que combina lo mejor del repertorio de Mark Knopfler tanto de estudio como presentaciones en vivo.Entre las canciones que presentan, están “Down to the water line”, “Money for nothing”, “Lady writer”, “Sultans of Swing”, “So Far away”, “Love over Gold”, “Tunnel of Love”, “Romeo & Juliet” y “Walk of Life”.

Así como la voz y la guitarra de Mike Knopfler era fundamental para Dire Straits, también es Angelo Fumarola para Brothers in Band. Su voz, su postura, gestos y su dominio de la guitarra trae devuelta a Mark Kopfler y su banda de rock. De igual importancia es la banda que acompaña cada show, un grupo de renombrados músicos que recrean el extenso repertorio de la banda Dire Straits.