En la suma preocupación se encuentran los familiares de la ciudadana Rosario del Pilar Hernández Ríos de 57 años, quien lleva desaparecida más de tres semanas tras salir de su vivienda en la calle Amazonas, en el distrito de Subtanjalla (Ica), el pasado 08 de agosto del 2024.

Vista por última vez

La mujer, quien padece de la enfermedad de diabetes y alteraciones mentales, lleva 22 días no habida, y su familia pide apoyo a la comunidad, ya que refieren ha sido vista en la ciudad de Puno y podría encontrarse fuera de la región Ica.

“Salí a trabajar por la tarde y cuando regresé por la noche ya no la encontré, pasaron los días y no llegaba. Yo vivo en la calle Amazonas en Subtanjalla, en las tardes ella paraba sola y cuando llegaba siempre la encontraba, pero esta vez no, ella por momentos está bien y a veces muy nerviosa y desorientada. Pero igual iba al mercado y otros sitios”, declaró su hijo Gonzalo Hernández.

Añadió que su progenitora mencionaba palabras como Nasca, Chala, Camaná, Arequipa, Juliaca y Puno. Por ello fue en su búsqueda a esas ciudades, donde ha pegado afiches en postes, comisarias, instituciones públicas, agencias de viaje y otros con el fin de encontrar a su madre.

“Ya he viajado a Nasca pegando afiches, también en Chala donde estuve un día y medio, fui a la municipalidad, a la comisaría, a las agencias de viaje, luego fui a Camaná, después a Arequipa y también en Juliaca estuve dos días. A mi madre le gusta el mar, y recibí una llamada donde me indicaron que la vieron en Puno, por la calle Alto de Alianza en una botica. Pido por favor a la población de las ciudades que he mencionado y a todos que me ayuden, mi madre podría estar en mercados o durmiendo en agencias de viaje”, agregó.

Entre sus características físicas es de tez blanca, cabello negro, raza mestiza, boca pequeña, ojos castaños, contextura gruesa y mide 1.60 metros, además tiene dos lunares en la mejilla izquierda. Si tiene información que ayude a ubicar a Rosario del Pilar, contactar al 962024123, al 104 o a la comisaría más cercana.

