A un año de inaugurada la obra de la carretera a la playa Carhuaz que consta de 38 kilómetros de asfaltado y 18 km de afirmado, con una inversión de más de 50 millones de soles por el Gobierno Regional de Ica, se encuentra en estado de abandono, ya que la parte asfaltada en varios tramos viene siendo obstruida por la arena que se ha deslizado del cerro y en el km 51 la vía afirmada está arenada lo que impide el paso vehicular hacia la playa Carhuaz, más el deterioro de varios tramos por falta de mantenimiento.

Unidades perjudicadas

Debido al inclemente sol, las familias iqueñas ya han optado por visitar la playa Carhuaz antes de iniciar el verano, y en el km 38 hay una garita de control donde personal de Sernanp informa que la vía está obstaculizada, da recomendaciones y realiza un cobro respectivo donde los adultos deben pagar 5 soles, los niños de 5 a 16 años (3 soles). Son exonerados los menores de 5 años y adultos mayores de 65 años a más.

Es así, que al llegar al km 51 aproximadamente la vía está arenada y varias unidades vehiculares optan por dejar que sus pasajeros lleguen caminando, otros por temor a que les roben sus unidades salen de la vía para llegar a destino y otros quedan atollados en la arena.

Por ello, los veraneantes piden el mantenimiento de la carretera para no pasar estos inconvenientes porque viajan con niños y adultos mayores.

VIDEO RECOMENDADO