En el marco de las actividades por el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre, EsSalud Ica realizó la “Feria de Alimentación Saludable”. Este evento busca generar conciencia sobre la importancia de una dieta equilibrada y nutritiva, a fin de prevenir enfermedades y mejorar el bienestar de la población con la salud preventiva.

Alimentación saludable

La feria ofreció stands interactivos con evaluación nutricional, charlas informativas y entrega de refrigerios saludables a cargo de la estrategia de alimentación y nutrición, quienes proporcionaron a los asistentes herramientas prácticas para adoptar hábitos alimenticios más sanos en su vida diaria.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, manifestó que, estas ferias informativas son vitales para empoderar a la comunidad, demostrando que una buena nutrición es la base para una vida saludable y el mejor camino hacia la prevención de enfermedades.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO