En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la Dirección Regional de la Producción de Ica (DIREPRO), en coordinación con el Programa Nacional “A Comer Pescado” y la Institución Educativa N° 182, realizaron una jornada dedicada a promover una alimentación más saludable bajo el lema “Lonchera saludable a base de conservas”.

Primera infancia

Durante la actividad, se elaboraron y presentaron diversas loncheras nutritivas preparadas con conservas de pescado, buscando incentivar el consumo de productos hidrobiológicos entre niños de 3 a 6 años y fomentar hábitos alimenticios equilibrados desde la primera infancia.

La jornada incluyó degustaciones y venta de conservas en distintas presentaciones, resaltando los beneficios del pescado como fuente de proteínas, vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento y desarrollo infantil.

La iniciativa también sirvió para sensibilizar a padres y docentes sobre la importancia de incluir pescado en la dieta familiar y de optar por opciones saludables frente al aumento de la obesidad y la desnutrición infantil en la región.

VIDEO RECOMENDADO