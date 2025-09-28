Con el objetivo de reducir los índices de anemia en la región, EsSalud Ica puso en marcha una jornada educativa en la provincia de Pisco que incluyó charlas nutricionales, demostraciones culinarias y la entrega de una tonelada de pescado fresco a 28 comedores populares.

Recetas nutritivas

La iniciativa, a cargo de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición de EsSalud, tuvo como eje central el fomento del consumo de pescado, un alimento rico en hierro y proteínas clave en la prevención de la anemia, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad.

Durante la actividad, los especialistas ofrecieron sesiones informativas orientadas a mejorar los hábitos alimentarios de las familias usuarias de comedores populares. Además, se brindaron demostraciones prácticas para preparar recetas nutritivas, sencillas y accesibles con productos marinos.

“El objetivo es claro: lograr que las familias incluyan pescado en su dieta al menos una vez por semana”, señaló el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire. “Estamos trabajando para consolidar una cultura alimentaria más saludable, que tenga impacto real en el bienestar de nuestra comunidad”.

La campaña se suma a los esfuerzos regionales para combatir la anemia, que aún afecta a un porcentaje significativo de la población infantil y femenina en Ica.

