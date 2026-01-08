En el marco de la festividad de la Bajada de Reyes, la empresa Agrokasa organizó un show infantil dirigido a los niños de la Institución Inicial Las Hormiguitas, ubicada en el Centro Poblado El Siete, distrito de Pachacútec.

Unión familiar

La actividad benefició a 120 menores, quienes participaron de una jornada llena de alegría, juegos, sorpresas y regalos especialmente preparados para la ocasión.

El evento fue coordinado por la oficina de Recursos Humanos, a través del área de bienestar social, que también entregó canastas de víveres a los padres de familia, reforzando el compromiso de la empresa con la comunidad y el bienestar de los hogares locales.

Este tipo de iniciativas reflejó la intención de Agrokasa de promover espacios de integración, solidaridad y apoyo a la niñez y sus familias, fortaleciendo los lazos con la comunidad y generando experiencias que contribuyen al desarrollo social y emocional de los niños.

VIDEO RECOMENDADO