La popular “Chavelita”, una burra de 20 años, volvió a conquistar al público al coronarse campeona del tradicional Derby de Burros de Ocucaje por sexto año consecutivo. La competencia se desarrolló el sábado 7 de noviembre, en el marco del XXXII Festival Regional de la Menestra, donde el ejemplar demostró su destreza y rapidez para quedarse nuevamente con el primer lugar.

Triunfo consecutivo

Montada por Juan Emilio Acasite López, Chavelita se impuso en una reñida carrera frente a otros ejemplares conocidos como “Mojina”, “Luna” y “Dulcinea”. Su victoria reafirmó el protagonismo que ha ganado durante los últimos años en esta peculiar competencia, que congrega a vecinos y visitantes como parte de las celebraciones del distrito.

Quienes la conocen destacan su carácter tranquilo y los cuidados que recibe. Durante una entrevista, una de las personas de su entorno manifestó sentirse orgullosa de la campeona y contó que, aunque es dócil, cuando la montan demuestra su rapidez. Asimismo, recordó las victorias que ha conseguido a lo largo de los años y las medallas que conserva como reconocimiento a sus triunfos.

Una tradición vinculada al campo: El Derby de Burros es una de las actividades más representativas del Festival de la Menestra, celebración que nació en 1994 por iniciativa del promotor turístico Pedro Néstor Neyra Díaz. La carrera también permite recordar el papel que estos animales han desempeñado en la agricultura local, pues durante generaciones acompañaron a los agricultores en sus labores.

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