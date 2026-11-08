Tras confirmarse el fallecimiento de Félix Ernesto Altamirano Calvera, de 89 años, el conductor del tráiler cisterna involucrado en el atropello quedó detenido por el presunto delito de homicidio culposo.

Conductor detenido

Se trata de Juan José Pariapaza Huanca, de 32 años, quien permanecía intervenido luego del accidente ocurrido la mañana del viernes 6 de noviembre. El adulto mayor murió debido a la gravedad de las lesiones que sufrió y su cuerpo fue trasladado posteriormente a la morgue de Ica.

Durante las diligencias, efectivos policiales verificaron en el sistema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que el conductor tenía suspendida su licencia de conducir de categoría A-III-C. La unidad involucrada, un tráiler cisterna de placa F8Y-985, figura a nombre de la empresa Juan & Juan Envasadora de Gas E.I.R.L., según el registro vehicular de SUNARP.

De acuerdo con las diligencias preliminares, Pariapaza Huanca fue sometido a un examen de dosaje etílico, cuyo resultado fue negativo. En tanto, la prueba correspondiente a la víctima no pudo realizarse debido a la ausencia de un representante del Ministerio Público. El conductor y el vehículo fueron trasladados a la Comisaría de Ica y puestos a disposición de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

El caso quedó a cargo del fiscal Jesús Pacheco Bernal, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, quien dispuso continuar con las investigaciones para determinar las responsabilidades. Pasadas las 11:00 de la noche del viernes, el cuerpo de Félix Ernesto Altamirano fue trasladado a la morgue central de Ica para las diligencias correspondientes y posteriormente fue velado en el sector de San Joaquín.

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