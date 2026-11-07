Un adulto mayor de 89 años perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler cisterna que transportaba combustible en la carretera Panamericana Sur, a la altura del cruce de ingreso al sector de San Joaquín, en Ica. El accidente se registró aproximadamente a las 11:00 de la mañana del viernes, cuando Félix Ernesto Altamirano Calvera intentaba cruzar la vía y fue alcanzado por el vehículo pesado.

Muerte violenta

Según las versiones recogidas de algunos testigos, se presume que el conductor del tráiler habría avanzado sin respetar la luz roja del semáforo y no habría advertido la presencia del anciano, provocando que la unidad lo embistiera cuando intentaba cruzar hacia el sector de San Joaquín.

La fuerza del impacto provocó que una de las llantas del vehículo pesado pasara sobre una de las piernas del adulto mayor, ocasionándole graves heridas. Los testigos acudieron a auxiliarlo y, aunque inicialmente pensaron que había fallecido, advirtieron que todavía se encontraba con vida cuando levantó una de sus manos. En el lugar quedó una considerable mancha de sangre.

Posteriormente, una ambulancia llegó hasta la zona y trasladó de emergencia a Félix Ernesto Altamirano Calvera al Hospital Regional de Ica. El paciente permanecía en el área de trauma shock, con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones y bajo atención del personal médico. Posteriormente se confirmó su muerte.

El vehículo involucrado es un tráiler cisterna de placa F8Y-985, que, según el registro vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), figura a nombre de la empresa Juan & Juan Envasadora de Gas E.I.R.L.. La unidad quedó bajo resguardo policial mientras se desarrollaban las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropello.

En tanto, el conductor fue detenido por efectivos de la Policía Nacional y evitó brindar declaraciones a la prensa cuando fue consultado sobre lo sucedido. Los agentes continuaron con las diligencias en el lugar.

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